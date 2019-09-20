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Final Üniversitesi’nden, Uluslararası Üniversite Spor Günü etkinliği

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ÜniversitesiBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,20 Eylül “Uluslararası Üniversite Spor Günü” bağlamında Girne Montessori Okulu’nda öğrencilere sabah egzersizi yaptırdı

Final Üniversitesi’nden, Uluslararası Üniversite Spor Günü etkinliği
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Final ÜniversitesiBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), UNICEF tarafından kabul edilen “20 Eylül Uluslararası Üniversite Spor Günü” bağlamında, Girne Montessori Okulu’nda idi. Sabah saatlerinde okul bahçesinde toplanan öğrencilere gruplar halinde, Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencisi Seda Çandır tarafından müzikli pilates ve egzersiz hareketleri yaptırıldı. Etkinlikte Final Üniversitesi BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Taner Erdoğan ve Girne Montessori Okulu Müdürü Nishat İkbal ile okul öğretmenleri hazır bulundu.

Etkinlikte sporun, hareket etme alışkanlığının ve sağlıklı beslenmenin önemine dair bilgi verenFinal Üniversitesi BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Taner Erdoğan, yeni akademik yıla “Sağlıklı beslen, sağlık için hareket et” anlayışını benimseyerek başladıklarını ve tüm öğrencilere bu tür faydalı alışkanlıkların kazanımı adına Üniversite olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Etkinliğin ev sahibi Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün ise, Final Üniversitesi’ni 20 Eylül Uluslararası Üniversite Spor Günü etkinliğinde ağırlamış olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Çocuklarımız hareket etmeli, sağlıklı beslenmeli

Günümüzde, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının çocuklar arasında kullanımının yaygınlaştığı ve buna bağlı olarak hareketsiz kalan çocukların, yanlış beslenme alışkanlıkları da eklenince ileriki yaşlarda kalp hastalıkları, diyabet, obezite gibi sağlık sorunlarına açık hale geldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Taner Erdoğan, çocuklara düzenli spor ve doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

“Sağlıklı bir gelecek nesil için spor alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırılırsa çok daha iyi olur.” diyen Batıhan buna destek olmak için Uluslararası Final Üniversitesi’nin tüm olanaklarıyla kapılarını çocuklara sonuna kadar açık tuttuğunu ifade etti.

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