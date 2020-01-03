Final Üniversitesi’nden 317 öğrenciye daha iş garantisi

Final Üniversitesi, 11 lisans programında yeni kayıtlı öğrencilerine noter onaylı iş garanti belgelerini verdi

Final Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana öğrencilerine mezuniyet sonrasında iş garantisi sunuyor. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikoloji (Türkçe ve İngilizce) Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerine bu akademik yılda kayıt yaptıran toplam 317 öğrenciye iş garanti belgeleri düzenlenen törenle verildi. Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel’in ev sahipliği yaptığı törene YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu da katıldı. Törende öğrencilere, mezuniyet sonrası Final Eğitim Kurumları ve DMG Grup bünyesinde tercih etmeleri halinde istihdam edileceklerine dair garanti belgeleri YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel ile Rektör Yardımcıları tarafından verildi.

Final Üniversitesi öğrencileri, geleceğe yön verecek kalitede eğitim alarak mezun olacak

Törende açılış konuşmasını yapan Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Final Üniversitesi yönetiminin eğitimde en önem verdiği olgunun kalite olduğunu ifade ederek, meslek alanlarına donanımlı elemanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Prof. Dr. Öztoprak törene katılan öğrencilere Üniversitelerinde uluslararası ortamı yakaladıklarını kaydederek bu olanakların sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlanarak kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kendi oturacağımız evi yapar gibi kendi kurumlarımızda çalıştırma önceliği verdiğimiz öğrencilerimiz var. 400’ü aşkın uluslararası çalışanımız da olduğundan burada verdiğimiz her bir iş garantisi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek nitelikte kaliteli eğitim verdiğimiz mezunlarımız olacak.

Eğitim dışında turizm alanında verilen is garantisi de DMG grubumuzun ve diğer anlaşmalı turizm kuruluşlarının istihdamı sayesinde olacak. Bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz ve uygulamalı olarak iş garantisi verdiğimizin ispatı yaşanacak. Finalli olarak sizlerin elinde bir garanti belgeniz olacak. Bunun yanında, belgeniz olsa da olmasa da almış olduğunuz kaliteli eğitim sizi seçilecek mezunlar yapacaktır.

Sizlerden üniversitemize katkı yapacak kadar zorlayıcı biçimde girişken olmanızı, uykuya rehavete kendinizi kaptırmadan en üretken zamanlarınızı değerlendirmenizi bekliyoruz.”

İş garanti belgeleri takdiminden önceki son konuşmayı yapan YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu ise, kuruluşundan itibaren Final Üniversitesi hakkında YÖDAK nezdinde herhangi bir soru işaretinin olmadığını; eğitim olarak kendini kanıtlamış bir kurumdan emin olduklarını belirtti. Final Üniversitesi’nde iş garantisi veriliyor olmasının çok mühim bir ayrıcalık olduğuna değinen Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu öğrencilere bu şansı değerlendirmelerini, çalışmaktan ve bu uluslararası ortamda deneyim edinmekten vazgeçmemelerini önerdi.