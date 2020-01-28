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Final Üniversitesi’nde Yargıtay Rüzgarı

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Final Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi ve Hukuk Topluluğunun iş birliğiyle düzenlenen konferansta, "Hukukta Meslek Seçimi ve Adalet" konusu güncel örneklerle masaya yatırıldı

Final Üniversitesi’nde Yargıtay Rüzgarı

Final Üniversitesi Hukuk Topluluğu öğrencilerinin girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi Emine Güler Elverici’yi ağırladı. Final Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi ve Hukuk Topluluğunun iş birliğiyle düzenlenen konferansta, "Hukukta Meslek Seçimi ve Adalet" konusu güncel örneklerle masaya yatırıldı. Hukuk Fakültesi öğrencisi Kardelen Kurşun’un sunuculuğunu yaptığı konferansın başlangıcında Hukuk Fakültesi öğrencileri Emre Sorguç ile Bekir Duran kısa bir dinleti sundu ve tüm salonun katılımıyla hep bir ağızdan şarkılar söylendi.

“Türkiye, demokratik-hukuk devleti rejimini güçlendirmelidir”

Dinletinin ardından Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferansta, 'Medine’den Lozan’a Türkiye’nin tarihsel süreç içerisindeki hukuksal gelişimi' başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Bazılarınca dile getirilen “çok hukukluluk” sistemine geçilmesine ilişkin artık eskide kalmış olan tartışmaların bırakılması gerektiğini ifade eden Prof. Hekimoğlu, Türkiye’nin üniter ve seküler siyasi yapısını titizlikle koruyarak vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alıp, demokratik-hukuk devleti rejimini güçlendirmesinin önemine değindi. İsmet Paşa’nın Lozan’da militarist ve emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin de özünde bu yönde olduğunu belirten Hekimoğlu, “Cumhuriyetimiz, ortak anayasal vatandaşlığa dayalı tekçi ve seküler hukuki yapısıyla gelişimini devam ettirecek ve Atatürk’ümüzün veciz ödeyişiyle ifade etmemiz gerekirse, ilelebet payidar olacaktır.” dedi. KKTC Hukuk Sisteminin de seküler ve tekçi yapısıyla çok önemli bir model olduğunu ifade eden Hekimoğlu, Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası Hukuk düzenlerinin birbirlerinin eksikliklerini karşılaştırmalı bir perspektifle bütünleyebilmeleri bakımından ülkemizdeki hukuk fakülteleri ile yargı pratiği ve teorisinin büyük bir şans olduğunu belirtti.

Dekan Hekimoğlu’nun ardından program Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Üyesi Emine Güler Elverici’nin konuşmasıyla devam etti. Elverici, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada çağımızın gerekliliklerine karşılık verecek çağdaş bir hukukçunun, mesleki olarak kendini geliştirip yetiştirilebilmesi bakımından nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ayrıntılarıyla anlattı; aynı zamanda bu yolda karışılacağı engelleri nasıl aşabileceği konusunda da bizzat kendi öğrencilik yıllarında yaşadığı deneyimlerinden çeşitli örnekler verdi. Ardından Yargıtay’ı tanıtan kısa metrajlı bir tanıtım filmi izlendi. Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ve geniş katılımıyla tamamlanan konferans sonunda Dekan Prof. Dr. Hekimoğlu, Yargıtay Üyesi Emine Güler Elverici’ye teşekkür plaketi takdim etti.          

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