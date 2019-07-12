Final Üniversitesi Yaz Okulu tamamlandı

Final Üniversitesi’nde 14-18 yaş arasında gençlerin katıldığı “Yaz Okulu” programı tamamlandı. Yoğun İngilizce sınıfları ile sosyal aktivitelerin ve eğitimin bir arada sunulduğu Yaz Okulu programında öğrenciler kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Programı tamamlayan katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Katılımcıların İngilizce dil becerilerini geliştirmek, çeşitli projeler ve etkileşimli etkinlikler sayesinde öğrenirken keyif almalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Final Üniversitesi Yaz Okulu Programı”, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerle tamamlandı. Yaz Okulu programını tamamlayan öğrencilere sertifikaları Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından verildi. Sertifika töreninde Final Üniversitesi Rektörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülşen Musayeva Vefalı, Yaz Okulu Koordinatörü Mehmet Kayruhan ve yaz okulunda eğitim veren akademisyenler hazır bulundu.

Eğitim ve sosyal aktiviteler bir arada…

Eğitimle sosyal aktivitelerin bir arada planlandığı “Yaz Okulu Programı” sayesinde katılımcı gençler daha önce tecrübe etmedikleri birçok deneyimi de yaşadı. Kıbrıs’a ait geleneksel yemeklerin yapımını Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağı’nda katıldıkları kursta deneyimleyen yaz okulu öğrencileri, kursun sonunda katılım sertifikalarını da Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden’den aldılar.

“Dil eğitiminde ve kaliteli öğretimde iddialı bir üniversiteyiz…”

Program sonunda düzenlenen sertifika töreninde öğrencilerle bir araya gelen Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak yaptığı konuşmada, Final Üniversitesi Yaz Okulu programı için Kuzey Kıbrıs’ta bulunan genç katılımcıları üniversitelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Öztoprak, yabancı dil becerilerinin gerek eğitim gerek meslek hayatında son derece önemli olduğunu vurgulayarak, kendilerini geliştirmek amacıyla bu programa katılan gençleri, onları teşvik eden ailelerini ve öğretmenlerini kutladı. Rektör Prof. Dr. Öztoprak, dil eğitimi konusunda iddialı bir üniversite olduklarının altını çizerek, kaliteli eğitim anlayışı ile sürdürdükleri çalışmalarının İngilizce eğitimi programlarından da anlaşılabileceğini söyledi.