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Final Üniversitesi iki bölüme daha öğrenci kabul edecek

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Final Üniversitesi iki bölüme daha öğrenci kabul edecek
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Final Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı’nda mevcut lisans bölümlerine ek olarak Mühendislik Fakültesi’nde Yazılım Mühendisliği ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Antrenörlük Eğitimi bölümlerine de öğrenci kabul edecek. 

Final Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Final Üniversitesi’nin KKTC liselerinden mezun olan KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz 4 yıl KKTC'de tamamlayan TC vatandaşı adayların katılabileceği Burs ve Sıralama Sınavı’na başvurular da sürüyor. 

Açıklamada, adayların, https://www.final.edu.tr/basvuru linkinden online olarak başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

Sınav ile ilgili detaylı bilgi 0533 855 23 55 numaralı “Sınav Acil WhatsApp hattı”ndan alınabilecek. 

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