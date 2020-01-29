Final Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği hasta kabul ediyor

Final Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde hastalığa özgü tanı değerlendirmeleri, profesyonel postür değerlendirmesi, yüzeysel ve derin EMG çekimleri yapılabiliyor

Final Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği hasta kabulüne başladı. Hafta içi her gün 08.00 -18.00, Cumartesi günleri ise 10.00-16.00 saatleri arasında hasta kabul eden klinikten, (0392) 650 66 78 numaralı telefona ulaşarak randevu alınabiliyor. Final Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde lisans eğitimi veriyor.

Final Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde hastalığa özgü tanı değerlendirmeleri, profesyonel postür değerlendirmesi, yüzeysel ve derin EMG çekimleri yapılabiliyor. Ayrıca bel ve boyun ağrıları tedavisi, bel ve boyun fıtıkları tedavisi, dejeneratif eklem hastalıklarının tedavisi, Osteoporoz tedavisi, eklem problemlerinin ve kısıtlılıklarının giderilmesi, spor yaralanmalarında rehabilitasyon, kırık sonrası rehabilitasyon, kalça, diz ve omuz protez (artroplastisi) öncesi ve sonrası rehabilitasyon, ön çapraz bağ cerrahisi öncesi ve sonrası rehabilitasyon, menisküs cerrahisi öncesi ve sonrası rehabilitasyon, kas, tendon, bağ ve sinir yaralanmaları sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon, kas ağrılarının tedavisi, Tendinit ve bursit tedavisi, Tetik parmak, karpal tünel sendromu, romatolojik hastalıkların tedavisi, İnme sonrası yarı ve tam felci, omurilik yaralanması sonrası, kafa travması sonrası rehabilitasyon, Serebral Palsi (CP) rehabilitasyonu, Plastik ve rekonstruktif cerrahisi sonrası rehabilitasyon, ampute rehabilitasyonu, ortez ve protez eğitimi, lenfödem tedavisi ve bandajlama eğitimi çeşitli üst düzey ekipmanlar, araç ve gereçler ile gerçekleştirilebiliyor.

Hareketsiz yaşam tarzı kas hastalıklarını tetikliyor

Hasta kabulüne başlayan Final Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği ile ilgili uzmanlar şunları söyledi:

“Ülkemizde hastalık ve tedavi olma gereksinimi giderek artıyor. Hayat koşulları, yoğun iş yaşantısı, hareketsiz yaşam tarzı özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarını tetikliyor. Bununla birlikte cerrahi öncesi ve sonrası hızlı toparlanmanın ve kanser gibi önemli hastalıklarda fizyoterapinin önemi çalışmalar tarafından kanıtlandı. Fakat ülkemizde maalesef kurumsal kimlik ile çalışan ve şeffaf ücret politikasına sahip çok az fizyoterapi ve rehabilitasyon kliniği bulunuyor. Bu nedenle multidisipliner bakış açısıyla en iyi hizmeti, uygun ücretlerle sahip olmak isteyen bireyler, kliniğimizde tedavi olabilirler. Ayrıca buraya gelecek kişiler kliniğimize girdiğinde hangi tip tedavinin ücreti ne kadar net olarak görebiliyor. Bu anlamda ücretlerimiz şeffaftır.”