Final Üniversitesi burs ve sıralama sınavı yapıldı

Final Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik YılıBurs ve Sıralama Sınavı gerçekleşti. KKTC liselerinden mezun KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz 4 yıl KKTC'de tamamlayan TC vatandaşı adayların katıldığı sınav sonuçlarına göre öğrencilere %50 ila %100 arası burs verilecek. Rekor sayıda adayın katıldığı sınav sonuçları www.final.edu.tr resmi sayfasından yayınlandı.

Final Üniversitesi mezunlarına iş garantisi

Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Burs ve Sıralama Sınavı, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen ve tercihen İngilizce sorularından oluşan çoktan seçmeli kitapçıklardan oluştu. Sınav sonrasında adaylar tercihte bulundukları programlardan birine yerleştirilecek.

Final Üniversitesi’nin Eğitim, Fen Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Turizm ve Mutfak Sanatları, Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarına bağlı lisans programlarına girebilmek için yapılan sınav sonucuna göre başarı kriteri baz alınarak öğrencilerin %50, %60, %70, %80, %90 ve %100 burs oranları belirlenecek. Burslar, Üniversite eğitim süresi boyunca kesintisiz devam edecek.

Sınav neticesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji (Türkçe ve İngilizce) programlarına yerleştirilecek öğrencilere kayıt sonrasında noter onaylı işe alım garanti belgesi verilecek. Sınav sonuçları ve burs oranları sonuc.final.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.