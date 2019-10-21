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Ersoy, EuPRA Genel Sekreterliğine 4. kez seçildi

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İtalya’nın Katanya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. EuPRA Uluslararası Konferansı’na DAÜ’yü temsilen katılan Doç. Dr. Ersoy, 4. kez EuPRA Genel Sekreteri seçilerek, derneğin tarihinde bu görevi en uzun süre yürüten kişi de oldu

Ersoy, EuPRA Genel Sekreterliğine 4. kez seçildi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy, Uluslararası Barış Araştırma Derneği (IPRA) bünyesinde bölgesel olarak faaliyetlerini sürdüren Avrupa Barış Araştırma Derneği (EuPRA) Genel Sekreterliğine 4. kez seçildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Metin Ersoy; 4. kez EuPRA Genel Sekreteri seçilerek, derneğin tarihinde bu görevi en uzun süre yürüten kişi de oldu.

İtalya’nın Katanya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. EuPRA Uluslararası Konferansı’na DAÜ’yü temsilen katılan Doç. Dr. Ersoy, bir de bildiri sundu.

Konferans sırasında EuPRA Genel Kurulu da yapıldı. EuPRA Yönetim Kurulu için yapılan seçim sonrasında, mevcut EuPRA Başkanı Katanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Daniela Irrera tekrar başkanlığa seçildi. Ardından, EuPRA Genel Sekreterliği görevi için Doç. Dr. Metin Ersoy Genel Kurul’dan tüm üyelerin oybirliği ile 4. kez söz konusu göreve seçildi.

KURULA 2 YENİ ÜYE

Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda EuPRA Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. 2019-2020 yılları arasında görev yapacak yeni EuPRA Yönetim Kurulu’nda; Daniela Irrera (İtalya), Metin Ersoy (KKTC), Vidar Vambheim (Norveç), Unto Vesa (Finlandiya), Stephanie Thiel (Almanya), Ilaria Tucci (İtalya), Olga Vorkunova (Rusya), Craig Brown (İngiltere) görev yapacak. Yönetim Kurulu’nda 2 yeni üye ilk kez yer alacak.

Ilaria Tucci (İtalya) ve Craig Brown (İngiltere) EuPRA Yönetim Kurulu’nun yeni üyeleri oldu.

12. EUPRA KONFERANSI FİNLANDİYA’DA

EuPRA Genel Sekreterlik görevini 2013 yılından beridir devam ettiren Doç. Dr. Ersoy, yeni görevlendirme ile birlikte 4. kez EuPRA Genel Sekreteri olarak DAÜ’yü uluslararası akademik ortamda temsil edecek.

EuPRA’nın Uluslararası Barış Araştırma Derneği’nin kardeş bir kuruluşu olduğunu belirten Doç. Dr. Ersoy, 1990’da kurulan söz konusu derneğin kâr amacı gütmeyen yapısı ile her iki yılda bir barış araştırmaları alanında bilimsel konferans düzenlediğini kaydetti.

2020 yılında EuPRA konferansının Finlandiya’da düzenleneceğini de ifade eden Doç. Dr. Ersoy, geniş katılımlı, kaliteli ve dünya barışına katkı sağlayabilecek bir konferans için çalışmalara başladıklarını vurguladı.

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