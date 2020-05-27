EPDAD’dan UKÜ'ye 3 farklı akreditasyon

UKÜ Eğitim Fakültesi EPDAD’tan aldığı üç akreditasyon ile kalitesini taçlandırdı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği ile İngilizce Öğretmenliği Lisans Programları “Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)” tarafından verilen 3 yıllık akreditasyon ile eğitim kalitesini taçlandırdı.

Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın: “Gururluyuz”

UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, EPDAD değerlendirme kurulunun söz konusu lisans programlarını ‘Öğretimin Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi’, ‘Öğretim Elemanlarının Nicelik ve Nitelik Bakımından Yeterliliği’, ‘Öğrencilerin Mesleki Yeterlikleri Kazanma Durumları’, ‘Fakülte-Okul İşbirliğinin Etkililiği’; ‘Fiziki Altyapı’, ‘Yönetim’ ve ‘Kalite Güvencesi’ olmak üzere toplam yedi standart alanında değerlendirdiğini belirtti. Yalın, değerlendirme süreci sonunda 3 yıllık akreditasyonu almanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

“Fakülte tercihleri konusunda belirleyici…”

Akreditasyon süreci boyunca üniversite yönetimi, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Yalın, emek ve çabalarının sonuç verdiğini, süreç sonunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programları’nın Mayıs 2020 itibarıyle akredite edildiklerini söyledi.

Prof. Dr. Yalın, UKÜ Eğitim Fakültesi’nin söz konusu lisans programlarının eğitim kalitellerinin EPDAD akreditasyonu ile tescillendiğini de dile getirerek, EPDAD tarafından alınan akreditasyonun adayların fakülte tercihleri konusunda belirleyici olacağı inancında olduğunu da ifade etti.