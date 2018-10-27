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En çok kayıt yine YDÜ'ye

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KKTC Üniversitelerinde En Çok Tercih Edilen Üniversite Yine Yakın Doğu Üniversitesi

En çok kayıt yine YDÜ'ye
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2018 Yükseköğretim Kurumları Dikey Geçiş Sınavı Ek Kontenjan (DGS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2018 Yükseköğretim Kurumları Yerleştirme Sonuçları tamamlandı. Buna göre en çok kayıt yaptıran öğrenci sayısı KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi oldu. 

2018 Yükseköğretim Kurumları DGS Ek Kontenjan Yerleştirme Sonuçlarıyla TC üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından yapılacak.

Buna Göre KKTC'de DGS Ek Kontenjanına Göre Öğrenci  Alan Üniversiteler Şöyle;

Yakın Doğu Üniversitesi               114

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 65

Girne Amerikan Üniversitesi      45

Doğu Akdeniz Üniversitesi          35

Lefke Avrupa Üniversitesi            28

Girne Üniversitesi                          10

Kıbrıs Sosyal Bil.Ünivers.              6

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi      2

Kıbrıs İlim Üniversitesi   1

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