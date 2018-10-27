En çok kayıt yine YDÜ'ye

2018 Yükseköğretim Kurumları Dikey Geçiş Sınavı Ek Kontenjan (DGS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2018 Yükseköğretim Kurumları Yerleştirme Sonuçları tamamlandı. Buna göre en çok kayıt yaptıran öğrenci sayısı KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi oldu.
2018 Yükseköğretim Kurumları DGS Ek Kontenjan Yerleştirme Sonuçlarıyla TC üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından yapılacak.
Buna Göre KKTC'de DGS Ek Kontenjanına Göre Öğrenci Alan Üniversiteler Şöyle;
Yakın Doğu Üniversitesi 114
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 65
Girne Amerikan Üniversitesi 45
Doğu Akdeniz Üniversitesi 35
Lefke Avrupa Üniversitesi 28
Girne Üniversitesi 10
Kıbrıs Sosyal Bil.Ünivers. 6
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2
Kıbrıs İlim Üniversitesi 1