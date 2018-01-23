Emeklerin taçlandığı gün

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017 – 2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf.R.Denktaş ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk Eğitim Fakütesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlilerinin hazırladığı müzik dinletisiyle devam etti.

Mezun öğrencileri temsilen Olga Mocan’nın konuşmasının ardından söz alan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu şöyle dedi:

“Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 1988 yılında İşletme Yönetim ve Bilgisayar Enformatik olmak üzere 2 bölüm olarak kurulmuştu. Daha sonraki yıllarda Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Bankacılık Ve Finans, Uluslararası İşletme, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, AB ilişkileri, Kamu Yönetimi Ve Yönetim Bilişimleri Sistemleri olmak üzere 11 ayrı bölüm daha kurulmasıyla bugün 13 bölüm ve1800’e yakın öğrenciye eğitim veren bir fakülte olmuştur. Fakültemizin amacı genç ve dinamik ve sürekli güncellenen ders programları ile hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen hem de dünya ölçeğinde yarışabilecek özelliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.”

Doç. Dr. Eyüpoğlu; “Geçtiğimiz yıl fakültemizin beş programı uluslararası akreditasyon kurullar tarafından akredite edilmiştir. İngilizce İşletme, Bankacılık Ve Finans, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler programlarımız FIBA tarafından akredite olmuşken, İngilizce Bilgisayar enformatik programımız da ASID tarafından akredite edilmiştir. Bu kurumlardan kalite onayı almamız verdiğimiz kaliteli eğitimin çok önemli bir göstergesidir.” diyerek velilere şu şekilde seslendi; “Değerli velilerimiz mezun olan öğrencilerimizin alacağı diplomalardan sizlerin de hakları olduğuna inanıyorum. Sizler anne ve baba olarak bu süreçte tabi sınavlardan geçtiniz ve çocuklarınıza hep destek oldunuz. Sonuç olarak bugün sizler de mezun öğrencilerimizin mutluluğunu paylaşıyorsunuz.”

Doç. Dr. Eyüpoğlu, mezun öğrencilere de seslenerek ; “Unutmayın ki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak sizlere elimizden geldiği kadarıyla destek olduk, bugünden sonra da sizin yanınızda var olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ise; “Bugün biz burada öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerini paylaşmak için bir araya geldik. Bütün öğrencilerimiz hayatlarının bir sayfasını kapatıyor. Bir roma filozofunun sözü var. ‘Hayat bir hikayedir, önemli olan ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar iyi olduğudur’. Bir de hayatta şans önemlidir. Sizler de o şansı yakalayacaksınız. Değerli veliler sizler evlatlarınızı dört yıl bize emanet ettiniz. Bizler de onları en iyi şekilde eğittik. Sizlere evlatlarınızı eğitimli olarak geri vermekten Yakın Doğu Üniversitesi olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli öğrenciler veda ayrılık değildir. Bir ömür boyu bağlarımız devam edecek, Kıbrıs’ı da Yakın Doğu Üniversitesi’ni de daima hatırlayacaksınız. Yolunuz açık olsun.”

Konuşmaların ardından diplomaların takdimi ile tören mezunların keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.