Eğitimcilere yeni kitap

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Yücel Yazgın’ın editör ve bölüm yazarlığını yaptığı ‘Eğitimde İletişim’ isimli kitap yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr.Yücel Yazgın’ın editör ve bölüm yazarlığını yaptığı ‘Eğitimde İletişim’ isimli kitap Eğiten Kitap yayınlarından piyasaya çıktı.

Eğitimcilere yönelik olarak hazırlanan ve sekiz bölümden oluşan kitap elektronik iletişim araçlarını konu alırken, İletişimin Kültürel Tarihi ve Kuramsal Temelleri, Kitlelere Ulaşma Aracı Olarak İletişim, Çocuklukta Kişilerarası İlişkiler ve Ben İçi İletişim, Bir İlişkiler Ağı Olarak Okul ve Pozitif Okul İklimi, Medya ve Etkili İletişim: Riskler ve Olanaklar, İşyeri İlişkilerinde İletişim, İletişimde Çok Kültürlülük, Kıbrıs, İletişim Çağında İletişimsizlik gibi konuları içeriyor.

Kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Yücel Yazgın, elektronik iletişim araçları ile kullanılan ağların dünya sınırlarını aştığını belirterek, yeni iletişim çağında kitabın eğitimciler için çok yararlı olacağını ifade etti.

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Kitapta yer alan bölümler ve yazarlar ile ilgili bilgiler de paylaşan Dr. Yazgan, Prof. Dr. Mehmet Çağlar, Yrd. Doç. Dr. Eda Yazgın, Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder, Doç. Dr. Müge Beidoğlu, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman’nın kitapta bölüm yazarlığı yaptığını söyledi.

Günümüzde gelişen teknoloji ve ona bağlı olarak üretilen elektronik iletişim araçları ile kullanılan ağların dünya sınırlarını aştığını, uzaya ulaştığını anlatan Dr. Yazgın, “Bu nedenle iletişim çağı olarak da isimlendirilen çağımızda, bilim insanlarının iletişim ile ilgili araştırmaları yoğunlaştırmış olması konu ile ilgili sorunları algıladıklarının kanıtıdır” dedi.