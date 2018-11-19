banner107
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
337 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
22 0
Mağusa'nın, Girne aşkı
Mağusa'nın, Girne aşkı
93 0
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
34 0
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
49 0
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
97 0
Ölümle dans ettiler
Ölümle dans ettiler
101 0
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
50 0
banner82

Eğitim Fuarına ilgi yoğundu

banner27

banner210
Eğitim Fuarına ilgi yoğundu
banner192

British Council tarafından Birleşik Krallıktaki üniversiteleri ve eğitimi tanıtmak amacı ile düzenlenen Fuar üniversite çağı gençler ve ailelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Merit Lefkoşa Otel’de düzenlenen ve  saat 16.00 da başlayarak 4 saat süreyle açık kalan Fuar’a İngiltere ve Kuzey İrlanda’dan 20 dolayında üniversitenin temsilcileri yanısıra British Council görevlileri, sponsor firmalar Unite Students (konaklama kuruluşu) ve İELTS (sınav sistemleri kuruluşu) uzmanları katılarak sorulara yanıt verdiler.

İngiliz Yüksek Komiseri Lillie de Gezdi

Kıbrıs’taki ‘en geniş kapsamlı eğitim fuarı’ olma özelliğini sürdüren bu nedenle ziyaretçi akınına uğrayan Fuar’ı bu yıl Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri StephenLillie de gezdi. British Council görevlilerinden bilgi alan Lilliestandları da dolaşarak tanıtımları izledi.

Birleşik Krallıkta lisans veya lisans üstü üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler ve velilerine bölümler,  finansal destek ve ödeme planları, konaklama, sınav yerleştirme sistemleri konularında bire bir bilgi sağlamayı amaçlayan Fuar ziyaretçileri en çok talep gören bölümlerle ilgili, konusunda uzman konuşmacılar tarafından yapılan sunumlardan faydalanma fırsatını yakaladılar. Birleşik Krallıkta Eğitim Fuarı Güney Lefkoşa’da da yapılıyor. Lha

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.