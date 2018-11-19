Eğitim Fuarına ilgi yoğundu

British Council tarafından Birleşik Krallıktaki üniversiteleri ve eğitimi tanıtmak amacı ile düzenlenen Fuar üniversite çağı gençler ve ailelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Merit Lefkoşa Otel’de düzenlenen ve saat 16.00 da başlayarak 4 saat süreyle açık kalan Fuar’a İngiltere ve Kuzey İrlanda’dan 20 dolayında üniversitenin temsilcileri yanısıra British Council görevlileri, sponsor firmalar Unite Students (konaklama kuruluşu) ve İELTS (sınav sistemleri kuruluşu) uzmanları katılarak sorulara yanıt verdiler.

İngiliz Yüksek Komiseri Lillie de Gezdi

Kıbrıs’taki ‘en geniş kapsamlı eğitim fuarı’ olma özelliğini sürdüren bu nedenle ziyaretçi akınına uğrayan Fuar’ı bu yıl Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri StephenLillie de gezdi. British Council görevlilerinden bilgi alan Lilliestandları da dolaşarak tanıtımları izledi.

Birleşik Krallıkta lisans veya lisans üstü üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler ve velilerine bölümler, finansal destek ve ödeme planları, konaklama, sınav yerleştirme sistemleri konularında bire bir bilgi sağlamayı amaçlayan Fuar ziyaretçileri en çok talep gören bölümlerle ilgili, konusunda uzman konuşmacılar tarafından yapılan sunumlardan faydalanma fırsatını yakaladılar. Birleşik Krallıkta Eğitim Fuarı Güney Lefkoşa’da da yapılıyor. Lha