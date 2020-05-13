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"Eczacılar hastaya sağlık hizmeti vermeye çalışıyor"

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"Eczacılar hastaya sağlık hizmeti vermeye çalışıyor"

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. Rümeysa Demirdamar, “Eczacılık Günü” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 “Ülkemizin ve Dünya’nın çok zor günlerden geçtiği bu dönemde bir 14 Mayıs Eczacılık Gününü daha kutlamaya hazırlanıyoruz”diyen Demirdamar, 1968’den beri 14 Mayıs Türkiye ve KKTC’de ‘Eczacılık Günü’ olarak kutlanmaktadır dedi.

Demirdamar: Eczacılar 50 yıldır 14 Mayıs’larda hastaya sağlık hizmeti vermede iyiye, daha iyiye ulaşmak için sorunları aşma yollarını paylaşıyorlar

 “Birinci basamak sağlık hizmeti veren eczacılar her yıl 14 Mayıs günü Eczacılık mesleğinin gündemini, geleceğini ve sorunlarını Türk Eczacıları Birliği, Kıbrıs Türk Eczacıları Birliği , Eczacı odaları, Eczacılık Fakülteleri olarak  düzenledikleri toplantılarda dile getirip tartışırlar”diyen Demirdamar, ilaçla tedavide kalite güvencesi olan Eczacılar 50 yıldır 14 Mayıs’larda hastaya sağlık hizmeti vermede iyiye, daha iyiye ulaşmak için sorunları aşma yollarını paylaştıklarını ifade etti.

Demirdamar :14 Mayıs günü bilimsel eczacılığın başlangıcı olarak kabul ediliyor

 Demirdamar, osmanlı devletinde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde ilk eczacılık sınıfı 14 Mayıs 1839’da eğitime başladığını ve bu nedenle 1949 kurulan  Eczacılık Günü Komisyonu 14 Mayıs gününü bilimsel eczacılığın başlangıcı olarak kabul ederek  ilk kutlamanın da 14 mayıs 1968’de yaptığını söyledi.

 “Lefke Avrupa Üniversitesi  Eczacılık Fakültesinin de 2017’den beri 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü öğrencilerimiz ve öğretim üyesi arkadaşlarımız ile kutluyoruz”diyen Demirdamar son olarak,  her yıl öğrencilerimize ‘Beyaz Önlük giyme’ törenlerini 14 Mayıs günü programı içinde yaptıklarını ve bu çerçevede öğrencilerin yazdıkları ‘Eczanede’ oyununu sahneleyerek ‘Eczacılık Marşı’nın sözlerini yazıp söylerek birçok etkinlikler gerçekleştirildiğini belirtti.

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