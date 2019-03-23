“Dünya Su Günü” sergisi LAÜ’de açıldı

22 Mart Dünya Su Günü dünya çapında eş zamanlı olarak, farkındalık yaratma ve bilgilendirme etkinlikleri ile kutlanıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (UÜAK) işbirliğinde düzenlenen farkındalık etkinliği kapsamında LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nde Dünya Su Günü Sergisi açıldı.

Işıkören: LAÜ söz konusu etkinlikler dizisine son üç yıldır görsel iletişim vasıtası ile bilinçlendirmek üzere katılmaktadır

Sergi ile ilgili bilgi veren İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Derin Işıkören,22 Mart Dünya Su Günü’nün dünya çapında eş zamanlı olarak, farkındalık yaratma ve bilgilendirme etkinlikleri ile kutlandığını dile getirdi. Özellikle yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının hızla kirlendiği ve azaldığı gözönünde bulundurulacak olursa bu etkinliklerin genç nesillere bu sorunu anlatmak bakımından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Işıkören,“Üniversitemiz söz konusu etkinlikler dizisine son üç yıldır görsel iletişim vasıtası ile bilinçlendirmek üzere katılmaktadır” dedi.

Işıkören: Suyun ve aynı zamanda susuzluğun önemini vurgulayan bir dizi afiş çalışmasınıizleyicilerin dikkatine sunuyoruz

Genç nesilin içinde bulunduğu ve yetiştiği medyatik ortam sebebiyle pek çok konuyu görsel mesaj olarak daha iyi kavradığını belirten Işıkören,“Bu sebeple, suyun ve aynı zamanda susuzluğun önemini vurgulayan bir dizi afiş çalışmasını 2019 Su Günü itibarı ile izleyicilerin dikkatine sunuyoruz. Çalışmalar Görsel İletişim Tasarımı ve Grafik Tasarım 2. ve 3. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmaları ve çabaları için hepsini kutluyoruz” dedi.