Diploma tarihi 11 Mayıs!

Adanın en çok talep gören ve en başarılı dil okulu olarak gösterilen yıldızların okulu Englishouse direktörü Önder Fahrioğlu, İngilizce alanında dünyanın bir numaralı üniversitesi Oxford'daki Master of Science programından mezun oluyor.

11 Mayıs’ta Oxford'da bir kilisede gerçekleşecek olan törende Kuzey Kıbrıs’ı ikinci kez gururla temsil etmeye hazırlanan Fahrioğlu, büyük gurur ve heyecan yaşıyor.

Mesleğinde sürekli olarak kendini geliştirmesiyle dikkat çeken Önder Fahrioğlu, doktora programı sonrasında post doktora programında çocuklarına en iyi şekilde verimli olabilmek için eğitimine devam edecek.