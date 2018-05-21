DAÜ’nün 25. yıl mezunları onurlandırıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından organize edilen “25. Yıl Mezunları Onurlandırma Töreni”, 18 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 17:00’de, DAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda yapıldı. 1993 yılının tüm DAÜ mezunlarını bir araya getiren etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici’nin yanı sıra çok sayıda DAÜ 1993 yılı mezunu ve aileleri katıldı. Etkinlik, DAÜ Tanıtım Filmi gösteriminin ardından, mezunların konuşmaları ile başladı.

“DAÜ’lü Olmak Bir Ayrıcalıktır”

1993 yılı mezunlarından İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Şebnem Özal, İşletme Bölümü Mezunları Ersun Kutup, Arzu Yılmabaşar ve Ülker Tek, yaptıkları konuşmada DAÜ mezunu olmaktan gurur duyduklarını, bu üniversitenin uluslararası ortamıyla ve başarılı akademik ekibiyle kendilerine çok şey kattığını ifade ettiler. Mezunlar, DAÜ sayesinde kariyerlerinde başarıya ulaştıklarını ve DAÜ’lü olmanın ayrıcalığını her zaman yaşadıklarını belirttiler. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Mezunu Kenan Akseki’nin annesi Semra Akseki de oğlunun DAÜ gibi dünya çapında uluslararası bir üniversiteden mezun olmasının gururunu yaşadığını ve DAÜ’de aldığı eğitimin oğluna çok şey kattığını vurguladı.

“Başarılı Kariyerlerinizin Devamını Dilerim”

Etkinlikte 1993 yılı mezunlarına seslenen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, DAÜ’nün 25 yıl önce mezun verdiği dönemden bugüne büyük bir gelişme kaydettiğini belirterek, “Sizler üniversitemizde öğrenciyken, ben de burada daha genç bir akademisyendim. Dolayısı ile sizlerin yaşadıklarını ben de öğretim görevlisi olarak yaşıyordum. DAÜ’nün hedefinin başında gelen en önemli nokta kaliteli insan yetiştirerek dış dünyayla bütünleşmenizi sağlamaktı. Üniversitemiz sizler gibi değerli mezunları yetiştirmiş, dış dünya ile buluşturmuş, sizlere bu buluşmadan büyük bir kazanç sağlamış, bu sayede de dünya çapında gereken adımları atabilmiştir. Biz son üç yıldır kaliteli eğitimimizin sonucunda dünya listelerine girmeyi başardık. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hiçbir üniversite bu listenin içerisinde değildir. Diğer bir önemli nokta QS yıldızlarımızdır. Üniversitemiz kalite yıldızları anlamında 5 ve 4 yıldızı elde etmiştir. 25. yıl etkinliğimize katılan tüm değerli mezunlarımıza teşekkür eder, başarılı kariyerlerinin devamını dilerim” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici, her yıl geleneksel olarak yapılan törene katılarak bağlılıklarını sürdüren 25. Yıl Mezunları’na cübbelerini giydirdi ve madalya takdiminde bulundu. Etkinliğe katılan 1993 mezunları, verilen kokteylde hasret giderdi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.