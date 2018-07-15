DAÜ’den dört yeni yüksek lisans programı daha

DAÜ YÖDAK ve YÖK tarafından onaylanan Diplomasi ve Çatışma Yönetimi, Genel Psikoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Turizm İşletmeciliği (Türkçe) yüksek lisans programları, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuru kabul etmeye başladı

Kurulduğu günden bugüne 55 bini aşkın mezun veren ve 106 farklı ülkeden 20 bini aşkın öğrenci sayısı ile akademik bir lokomotif görevini üstlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dört yeni yüksek lisans programını daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yükseköğretimine kazandırdı. YÖDAK ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan Diplomasi ve Çatışma Yönetimi, Genel Psikoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Turizm İşletmeciliği (Türkçe) yüksek lisans programları, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuru kabul etmeye başladı.

DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yeni yüksek lisans programlarına lisans diplomasına sahip öğrenciler 15 Eylül 2018 tarihine kadar http://grad.emu.edu.tr adresini ziyaret ederek başvuru yapabileceği bildirildi.

TEZLİ VE TEZSİZ YENİ PROGRAMLAR

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından yürütülen “Diplomasi ve Çatışma Yönetimi” İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşuyor. Uluslararası Hukuk ve Küresel Yönetim gibi çeşitli bilim dallarını kapsayan programda hem teorik hem de pratik açıdan çatışma ve çözüm alanının genel bir çerçevesi verilecek. Program yerel arabuluculuktan uluslararası insani yardım ve barış inşa organizasyonlarıyla çalışmaya kadar uzanan kariyerler için gerekli bilgi ve becerileri sağlıyor. Program aynı zamanda yerel, bölgesel ve küresel aktörler arasında bağlantılar kurarak, programa katılacak öğrencilere yararlı olabilecek bağlantıları sağlayacak.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından yürütülen “İnsan Kaynakları Yönetimi” İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 10 ders ve proje çalışmasından oluşuyor. Program, bir işletmenin tüm temel konularının yanında, özellikle insan kaynakları yönetimi alanında eğitilmiş, bilgili, donanımlı, küresel ortamda iş yapabilecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

DAÜ Turizm Fakültesi tarafından yürütülen “Turizm İşletmeciliği” Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşuyor. Turizm endüstrisi ile iş birliği içerisinde hazırlanan program, öğrencilerine sektörde önde gelen birer yönetici ve akademisyen olma imkanı tanıyan donanımları vermeyi hedefliyor.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen “Genel Psikoloji” Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı ise 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşuyor. Programda öğrenciler üç modül arasından seçecekleri alana göre eğitim alıp, tezlerini hazırlayacak. Bu modüller psikolojinin temel alt alanları olan Sosyal, Gelişim ve Bilişsel Psikoloji'yi temsil edecek. Mezun adayı öğrencilerin doktora eğitimlerine devam etmelerine yardımcı olacak program, aynı zamanda “Uzman Psikolog” ünvanı vererek mezunlarının psikolog kadrosu olan tüm ilişkili alanlarda çalışmasına olanak sağlayacak.

DAÜ’de sunulan tüm yüksek lisans ve doktora programları hakkında ayrıntılı bilgiye, başvuru için gerekli şart ve dökümanlara ve ücret bilgilerine Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün web sitesi http://grad.emu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.