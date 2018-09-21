DAÜ’den başarılı temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), gerçekleştirilen son törenle dünya genelinde toplam 889 üniversitenin imzaladığı ve genel anlamda akademik özgürlük ile kurumsal özerklik ilkelerini içeren uluslararası Observatory Magna Charta Universitatum Sözleşmesi’ne imza attı.

17-18 Eylül 2018 tarihlerinde İspanya’nın Salamanca şehrinde gerçekleştirilen Magna Charta Universitatum 30’uncu yılı ve Salamanca Üniversitesi’nin 800’üncü yılı etkinliklerine katılan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Boysan Boyra ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 23 farklı ülkeden 73 dünya üniversitesinin yer aldığı törenlerde DAÜ’yü temsil etmenin gururunu yaşadılar. Türkiye Cumhuriyeti’nden Abdullah Gül Üniversitesi ile Güney Kıbrıs’tan University of Nicosia’nın da temsil edildiği törenler kapsamında sözleşmeye DAÜ adına Rektör Prof. Dr. Osam imza koydu.

Etkinlik programı kapsamında, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Salamanca Üniversitesi Paraninfo Tarihi Binası’nda Salamanca Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ricardo Rivero Ortega ile Magna Charta Observatory Başkanı Sijbolt Noorda açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından Magna Charta Observatory’nin yıllık raporu katılımcılara sunuldu. Çeşitli paneller ve atölye çalışmaları ile devam eden etkinliğin ikinci gününde ise Magna Charta Universitatum İmza Töreni düzenlendi. İspanya Kralı Felipe VI ile İspanya Kraliçesi Letizia da İmza Töreni sonrasında etkinliği onurlandırarak Üniversite temsilcileri ile biraraya geldiler. Bu yılki etkinliklerin onur konuğu ise Mısır Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Khaled Abdel Ghaffar oldu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, toplantıda Bologna Üniversitesi Rektörü Francesco Ubertini ile de biraraya gelerek, iki üniversite arasında yürütülen Hukuk Yüksek Lisans programı ile farklı program açılımları konusunda görüştü. Rektör Prof. Dr. Osam’ın Ubertini ile yaptığı toplantıya Bologna Üniversitesi eski Rektörü ve Magna Charta’nın kurucularından Prof. Fabio Roversi de katıldı. Ayrıca Magna Charta toplantısı süresince farklı üniversite Rektörleri ile de temaslarda bulunuldu.