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DAÜ’den başarılı öğrencilerine nakdi çek ödülü

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DAÜ’den başarılı öğrencilerine nakdi çek ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi. Fakülte ve Yüksekokullarda ilk 10’a girmeyi başaran öğrencilere; 10 Haziran 2020 Çarşamba günü, saat 15:00’te, DAÜ Rektörlüğü Senato Salonu’nda düzenlenen tören ile 3 kategoride nakdi çek teslim edildi. Törene; DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, Rektör Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu ve öğrenciler katıldı.

“Tüm Öğrencileri Tebrik Ederim”

Törenin açılışında konuşan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, fakülte ve yüksekokul bazında birçok öğrencinin üstün başarı gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Demirel, DAÜ olarak ilk 10’a girmeyi başaran öğrencileri nakdi destek ile ödüllendirdiklerini belirterek, tüm öğrencileri gönülden tebrik ettiklerini bildirdi. Öğrencilerin elde etmiş oldukları başarılarda emeği geçenlere de teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Demirel, esas ödülün mezun olduktan sonra iş hayatlarında karşılarına çıkmasını temenni etti. Ödüller birincilere brüt asgari ücretin 3 katı, ikincilere 2 katı ve üçüncülere ise brüt asgari ücret miktarı olarak 3 kategoriye ayrılıyor.

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