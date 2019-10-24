DAÜ’den başarılı öğrencilerine nakdi çek ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi. Fakülte ve Yüksekokullar’da ilk 10’a girmeyi başaran öğrencilere 23 Ekim 2019 Çarşamba günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 14:30’da düzenlenen tören ile 3 kategoride nakdi çek teslim edildi. Törene; DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Tüm Öğrencileri Tebrik Ederim”

Törenin açılışında konuşan Prof. Dr. Oğurlu, katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek fakülte ve yüksekokul bazında birçok öğrencinin üstün başarı gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Oğurlu, DAÜ olarak ilk 10’a girmeyi başaran öğrencileri nakdi destek ile ödüllendirdiklerini belirterek, tüm öğrencileri gönülden tebrik ettiklerini bildirdi. Öğrencilerin elde etmiş oldukları başarılarda emeği geçenlere de teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Oğurlu, esas ödülün mezun olduktan sonra iş hayatlarında karşılarına çıkmasını temenni etti.

Ardından Prof. Dr. Besler ve Prof. Dr. Oğurlu tarafından Hukuk Fakültesi öğrencisi Aslı Özbayrak, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ndey Penda Mboob ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğrencisi Oğuz Faruk Haksever’e temsili çek takdiminde bulunuldu. Tören öğrencilerin Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları ve Öğretim Üyeleri eşliğinde nakdi çeklerini teslim almaları ile devam etti.

Ödüller birincilere brüt asgari ücretin 3 katı, ikincilere 2 katı ve üçüncülere ise brüt asgari ücret miktarı olarak 3 kategoriye ayrılıyor. Etkinliğe ayrıca çok sayıda öğretim üyesi de katılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.

Dizüstü Bilgisayar da Hediye Edildi

Törende ayrıca ÖSYM’nin düzenlediği üniversite giriş sınavı (YKS) sonucu ilk 5000’e giren 2 öğrenciye ve Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yeterlilik Sınavı’nda ilk ikiye girmeyi başaran öğrencilere dizüstü bilgisayar da takdim edildi.