DAÜ’de kayıtlar pazartesi başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi başvuru sonuçları ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi sınav sonuçları açıklanırken; DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt sürecinin 22 Haziran Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DAÜ’nün, COVID-19 pandemisi sürecini göz önüne alarak, bu yıl Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi çerçevesinde, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği programları hariç, diğer programlara online (çevrimiçi) öğrenci aldığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“1,800’ü aşkın 12. sınıfta eğitim alan ve liseden mezun öğrenci, oluşturulan çevrimiçi (online) sistem üzerinden başvurularını yaptı ve lise not ortalamalarına göre değerlendirilerek tercih ettikleri programlara yerleştirildi.

Tüm adayların başarı puanlarına göre yerleştirme sonuçları, 19 Haziran 2020 Cuma günü açıklandı. DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt için 22 Haziran 2020 – 18 Eylül 2020 tarihleri arasında; lise diploması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kimlik Kartı fotokopisi ve 4 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler.”

DAÜ’nün uluslararası ortak lisans programları olan DAÜ - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı ve DAÜ - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği ortak programı için, 18 Haziran Perşembe günü yapılan yazılı sınav sonuçları da açıklandı.

Sonuçlara göre başarılı olan ve kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, 22 Haziran tarihinden itibaren lise diploması, KKTC Kimlik Kartı fotokopisi ve 4 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler.