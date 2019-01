DAÜ yine Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi 3. kez Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 1 Ekim 2017 ve 30 Eylül 2018 tarihlerini kapsayan Nature Index 2018 sıralamasında toplamda 2.11 FC puanı (toplam 5 yayın) ile Türkiye Üniversiteleri arasında 8. sırada yer alma başarısı gösterdi. Üç yıldır üst üste Nature Index’de Türkiye Üniversiteleri arasında ilk ona girmeyi başaran DAÜ, istikrarlı başarısını böylelikle sürdürmüş oldu.

NATURE Index 2018 sıralamasında DAÜ’nün yer almasında DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden, Prof. Dr. Mustafa Halilsoy, Doç. Dr. S. Habib Mazharimousavi, Yrd. Doç. Dr. Tugçe Karaderi, Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün ile doktora öğrencisi S. Danial Forghani ve Tıp Faültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Nursel Elçioğlu’nun yazdığı yayınlar yer alıyor.

DAÜ’nün Nature Index 2018’de yer almasını sağlayan dergi ve yayınlar arasında ise Nature Genetics “Protein-Altering Variants Associated With Body Mass İndex İmplicate Pathways That Control Energy Intake And Expenditure In Obesity”, European Physical Journal C “A Note On Thin-Shell Wormholes With Charge İn ()-Gravity, Asymmetric Thin-Shell Wormholes, Falsifying Cosmological Models Based On A Non-Linear Electrodynamics” American Journal of Human Genetics “Recessive MYF5 Mutations Cause External Ophthalmoplegia, Rib, and Vertebral Anomalies” yer alıyor.

Nature Index (Doğa Endeksi) Nedir?

Nature Index, bağımsız olarak seçilmiş tıp, sağlık, kimya, fizik, yer ve çevre bilimleri konularında dünyanın en saygın 82 bilimsel dergisinde yayınlanan makaleleri tarayarak aylık ve yıllık listeler oluşturan bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı, Nature Research tarafından derlenmiştir. Nature Index, kurumsal, ulusal ve bölgesel düzeyde derlemeler yapıp, yüksek kaliteli araştırmaların çıktılarını ve akademik iş birliğini (collaboration) ölçmek için gerçek zamanlı bir sunucudur (proxy). Nature Index aylık olarak güncellenmekte olup, sonuçlar 12 ay sonunda Creative Commons isimli ticari olmayan bir kuruluşun lisansı altında www.natureindex.com adresinde herkese açık olarak yayınlanır. Nature Index bölge, ülke ve enstitü/üniversite düzeyindeki yıllık çıktıları ve önceki yıllarda yayınlanan yıllık tabloların bir arşivini (2016 yılına kadar) yayınlamaktadır.

Doğa Endeksi Metrikleri Nasıl Hesaplanır?

En basit olanı makale sayımıdır (AC). Bir ülkeye veya kuruma, o ülkeden veya kurumdan en az bir yazarı olan her makale için 1 adet AC verilir. Bu, bir makalenin sahip olduğu yazar sayısına bakılmaksızın geçerlidir ve aynı makalenin birden fazla ülkenin veya kurumun AC'sine katkıda bulunabileceği anlamına gelir.Bir ülkenin veya kurumun bir makaleye katkısı hakkında bir fikir edinmek ve bir defadan fazla sayılmadığından emin olmak için, Doğa İndeksi, her makalede yazarların payını hesaba katan kesirli sayımı (FC) kullanır. Makale başına mevcut toplam FC, her birinin eşit katkı sağladığı varsayımı altında tüm yazarlar arasında paylaşılan 1'dir. Örneğin, 10 yazarlı bir makale, her yazarın 0.1'lik bir FC aldığı anlamına gelir. Birden fazla kuruma bağlı olan yazarlar için, bireysel yazarın YK daha sonra bu kurumlar arasında eşit olarak bölünür. Bir kurum için toplam FC, bireysel bağlı yazarlar için FC toplanarak hesaplanır.

Prof. Dr. Osam’a Ziyaret Gerçekleştirildi

Öte yandan Nature Index 2018 sıralamasında yayınladıkları yayınlarla DAÜ’nün sıralamada yer almasını sağlayan öğretim üyeleri DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan eşliğinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. 3 Ocak 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen ziyaret sırasında öğretim üyelerini gönülden tebrik ettiğini bildiren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün başarılarının her gün artarak devam edeceğinin altını çizdi.