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“DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”, 7 Ekim'de

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“DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”, 7 Ekim'de
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”, 7 Ekim Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında, Gazimağusa DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) yapılacak.

 DAÜ’den yapılan açıklamaya göre etkinliğe, ilgi duyan herkes gruplar oluşturarak katılabilir.

 “Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”na katılmak isteyenlerin, 6 Ekim’e kadar “EMU Sand Festival” facebook sayfasından veya 630 1139 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi.

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