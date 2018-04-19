DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Boysan Boyra

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda Başkan İlker Edip görevden alınarak yerine Boysan Boyra atandı.Bakanlar Kurulu 17 Nisan tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İlker Edip’in görevden alınarak yerine Boysan Boyra’nın atanmasına karar verdi.Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri de değişti.Buna göre,Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Recai Ergün görevden alındı ve yerine Server Erozan atandı.Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Mustafa Borataş görevden alındı ve yerine Saffet Mehmetalioğulları atandı.Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Ali Babaliki görevden alındı ve yerine Gülsün Korun atandı.Görevinden istifa eden Oğuzhan Hasipoğlu’nun yerine Yaşar Gündeğer atandı.Görev süresi dolar Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın yerine Prof. Dr. A. Haluk Özen atandı.Görev süresi dolan Prof. Dr. Emin Arat’ın yeniden atanması ve Cevat Rıza ile Hayri Orçan’ın görevlerine devam etmesine karar verildi.Karar 17 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.