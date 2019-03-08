DAÜ uluslararası ROBOSUB 2019 Otonom Denizaltı Yarışması'na katılacak

Estonya’da düzenlenmiş olan ROBOTEX 2018 robot yarışmasında “Zihin Kontrollü Robot” kategorisinde birincilik elde eden DAÜ-IEEE Robot Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya Eyaleti’nde gerçekleştirilecek olan ROBOSUB 2019’da dünyanın en prestijli üniversiteleri mücadele edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü Öğrenci Kolu (DAÜ-IEEE) Robot Takımı, uluslararası ROBOSUB 2019 Otonom Denizaltı Yarışması için son hazırlıklarını yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya Eyaleti’nde gerçekleştirilecek olan ROBOSUB 2019’da dünyanın en prestijli üniversiteleri mücadele edecek. Estonya’da düzenlenmiş olan ROBOTEX 2018 robot yarışmasında “Zihin Kontrollü Robot” kategorisinde birincilik elde eden DAÜ-IEEE Robot Takımı, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel ve mühendislik fakültesi öğrencileri eşliğinde, “Caretta2” adını verdikleri ve tamamıyla DAÜ’de tasarlanmış olan denizaltı robotunu DAÜ Deniz Tesisleri’nde suya indirdi.“Caretta2”nin suya indirilişini ve test edilişini DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın yanı sıra, proje sponsoru Shipyard Famagusta Cyprus’un Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gündoğdu ve Genel Müdür Hasan İzkan da takip etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ-IEEE Robot Takımı’nı tebrik ederek, daha önce ROBOTEX 2018 yarışmasında şampiyon olan bu takımı bundan sonra da destekleyeceğini, ROBOSUB 2019 ve TEKNOFEST 2019 yarışmalarında başarılı olmaları için ise maddi manevi gereken tüm katkıyı ortaya koyacağını vurguladı.

Yarışma 29 Temmuz 2019’da

DAÜ-IEEE Robot Takımı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “Dünyanın en büyük robot topluluklarından olan ROBONATION tarafından organize edilen ROBOSUB, her yıl 40 üniversitenin katılımıyla gerçekleşmektedir. Yarışmanın amacı 15 dakika içerisinde yapılan otonom denizaltı aracıyla hedeflenen görevleri tamamlamaktır. Bu görevler Otonom Sualtı Sistemleri kapsamında devam etmekte olan en güncel bilimsel araştırmalar çerçevesinde düzenlenmektedir. EMU IEEE Robot Takımı ile oluşturulan üniversitemizin en büyük robot takımı AQUABOTICS, 11 kişilik farklı mühendislik bölümlerinden öğrenci kadrosuyla üniversitemizi ABD’de temsil etmek için hazırlanmaktadır. Oluşturulan takımda DAÜ Mühendislik Fakültesi’nde eğitim gören Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Öğrencileri görev almaktadırlar. 29 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak olan ROBOSUB yarışmasına robot takımımız Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel’in danışmanlığında hazırlanmaktadır.”