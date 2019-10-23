DAÜ Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nde temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü; Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim alanında düzenlenen en geniş kapsamlı kongre olan Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nde temsil edildi. Kongrenin 6.’sına bu yıl Kafkas Üniversitesi ev sahipliği yaptı. “Çocukluğun İnşası” teması üzerine gerçekleşen kongrede, 7 farklı ülkeden 400’e yakın katılımcı bilimsel sunum gerçekleştirdi. DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın, 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nde davetli panel konuşmacı olarak yer aldı. “Gelenekten Geleceğe Okul Öncesi Eğitim” konulu panelde, “Seoul ve Moskova Anaokullarında Yaratıcılık ve Estetik” konulu konuşma gerçekleştiren Doç. Dr. Eda Yazgın, okul öncesi eğitimde yaratıcılık ve estetik eğitiminin bilimsel dayanaklarını ve uygulama örneklerini, Seoul ve Moskova’dan iki okul özelinde değerlendirdi.

Yaratıcı Beceriler Ön Planda

Doç. Dr. Yazgın; OECD verilerine göre çocukların evlerinden sonra en çok zamanlarını geçirdikleri okul ortamlarının, öğrenme üzerine olan etkilerini gösteren araştırmalardan örnekler sunarak, okul ortamlarının, anne baba ve öğretmenden sonra 3. öğretmen işlevi olma özelliğine değindi. Doç. Dr. Yazgın, en akıllı okul tasarımlarının, öğrenmeye en iyi hizmet eden tasarım olacağını vurgulayarak, duyusal materyalin yaratıcılığı nasıl desteklemesi gerektiğini ve eğitimsel materyalin hayal gücünü harekete geçirici işlevlerinden söz etti. Dünyada yaratıcı yazarlık, girişimcilik, toplumsal hizmetler gibi becerileri ön plana çıkaran yeni eğitimsel yaklaşımların ilgi görmeye başladığını, desteklendiğini ve gelişmeye devam ettiğini belirten Doç. Dr. Yazgın, Leonardo Da Vinci’nin İtalya’da 14 yaşına kadar büyüdüğü bir dağ köyünde, doğadan aldığı ilhamla tasarımlarına yön verdiğini ve yaratıcı dehasını da bu erken dönem yaşantılarına borçlu olduğunu vurgulayarak, okul öncesi eğitim yaşantılarının önemini tekrarlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Doç. Dr. Eda Yazgın, kongreye, akademisyenlerin yanı sıra, alanda çalışan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, sivil toplum girişimcilerinin ve öğrencilerin de yüksek düzeyde bir ilgi gösterdiğini, 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nin 2021 yılında, Ege Üniversitesi’nde gerçekleşeceğini belirtti.