DAÜ Uluslararası İlişkiler alanında ilk 100 üniversite arasında

URAP Dünya Alan Sıralaması’nda, bu yıl en iyi dereceleri elde eden Türk üniversiteleri arasında yer alan DAÜ, uluslararası ilişkiler alanında 70'inci olarak ilk 100'e girme başarısını gösterdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan “University Ranking by Academic Peformance” (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2019-2020 Yılı Dünya Alan Sıralaması’nda, Uluslararası İlişkiler alanında ilk 100’e girme başarısını göstererek, dünyanın en iyi üniversitelerini geride bıraktı. Söz konusu listede 100 ülkeden üniversite, bilim alanına göre üretilen makale ve atıflar dikkate alınarak, son 5 yılın akademik performansı üzerinden değerlendirildi. ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan “61 Bilim Alanı Sıralaması”na Türkiye’den 37 üniversite, 36 bilim alanındaki çalışmalarıyla girmeye hak kazandı. URAP'ın bilim alan sıralamasında 61 alanın 20'sinde Çin, 20'sinde de ABD üniversiteleri dünya birincisi oldu. Hollanda 8, İngiltere 5, Fransa 3, Brezilya 2 alanda dünya birincisi olurken, Avustralya, Hong Kong ve Singapur ise birer alanda birinci oldu.

DAÜ, Uluslararası İlişkiler Alanında 70’inci Sırada Yer Aldı

URAP Dünya Alan Sıralaması’nda, bu yıl en iyi dereceleri elde eden Türk üniversiteleri arasında yer alan DAÜ, uluslararası ilişkiler alanında 70'inci olarak ilk 100'e girme başarısını gösterdi. URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, URAP listesinin yurt içi ve dışındaki üniversitelere girmek için tercih yapacak olan aday öğrencilerin ve velilerinin kararlarını da önemli ölçüde etkilediğini dile getirdi. Prof. Dr. Akbulut ayrıca Türk üniversitelerinin daha hızlı şekilde dünya alan sıralamalarında yükseldiğini görmenin herkesin isteği olduğunu ifade ederek, üniversitelerin konumunu detaylı olarak incelemek isteyenlerin listeye "http://tr.urapcenter.org" adresinden ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.