DAÜ Uluslararası Barış Konferansı başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, 5. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı (Uluslararası Barış Konferansı) 8-9 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan konferansın bu yılki teması “Barışı düşün, konuş ve yetiştir” olarak belirlendi. DAÜ bünyesinde faaliyet gösteren Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) tarafından organize edilen konferansa bu yıl da iletişim bilimleri alanında araştırmalar yürüten birçok akademisyen katılıyor.

Açılış 8 Kasım’da

Açılışı 8 Kasım 2018 Perşembe günü, saat 10.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Arsinoe Salonu’nda yapılacak olan konferansın iki davetli konuşmacısı bulunuyor. Açılış töreninde davetli konuşmacılardan Upsala Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nico Carpentier’in sunumunun ardından, saat 12.00’den itibaren eş zamanlı oturumlarla konferans başlayacak. 12 ülkeden 60’a yakın katılımcının ağırlanacağı konferans eş zamanlı oturumlarla yapılacak olan sunumlarla dünyadan çok sayıda akademisyen, gazeteci ve sivil toplum örgütünü buluşturacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın da açılışında yer alacağı konferansta “Barış İletişimi”, “Siyasal İletişim”, “Kriz Yönetimi”, “Mülteci ve Azınlık Hakları” birçok farklı konu tartışmaya açılacak. Birinci günün oturumlarının ardından katılımcılar DAÜ Deniz Tesisleri’nde düzenlenecek olan açılış kokteylinde buluşacaklar.

İkinci gün oturumları

Konferansın 9 Kasım 2018 Cuma günü gerçekleşecek ikinci bölümü saat 09.00’da uluslararası davetli konuşmacılardan Cardiff Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stuart Allan’ın sunumuyla başlayacak. Allan’ın sunumunun ardından Salamis ve Soli Salonları’nda konferansın eş zamanlı oturumları devam edecek. “İran Sineması”, “Dijital Demokrasi”, “Yeni Medya ve Barış” gibi konuların işleneceği oturumlara DAÜ öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin yoğun katılımı bekleniyor.