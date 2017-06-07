DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü’ne bir ödül daha

Yeşil Barış Hareketi'nin 5. Kısa Film Yarışması'nda DAÜ İletişim Fakültesi’nden Engin Aluç’un yazdığı “Evimiz”, en iyi üçüncü film seçildi.

Yeşil Barış Hareketi'nin 5. Kısa Film Yarışması sunuçları açıklandı. Dereceye giren filmlerin gösterimi ve fotoğraf sergisi tarihi Bedesten’de gerçekleştirildi. DAÜ İletişim Fakültesi’nden Mert Yusuf Özlük’ün yönettiği, senaryosunu yine DAÜ İletişim Fakültesi’nden Engin Aluç’un yazdığı “Evimiz”, en iyi üçüncü film seçildi. Uluslarası düzeyde 40’tan fazla filmin katıldığı yarışmanın bu yıl 5’incisi düzenlendi. Filmlerin gösteriminin ardından ilk 3’e giren eserlerin yönetmenleri ödüllerini törenle aldılar.

DAÜ İletişim’e ödüller gelmeye devam edecek

DAÜ İletişim Fakültesi’nden Mert Yusuf Özlük 4 yıl önce Yeşil Kamera Kısa Film Festivali’nden ikincilik ve Yeşil Barış Hareketi Kısa Film Festivali’nden “Sera” ile en iyi film ödülü aldı. Bu yıl da “Evimiz” filmi ile üçüncülük ödülü alan Özlük ve Aluç sosyal içerikli filmlerinin başlangıcı olan “Saklambaç” filmi ile başlayan işbirliklerini “Evimiz” filminin aldığı ödülle taçlandırmış oldular.

Tüm film ekibi DAÜ’lü

Evimiz filminin tüm ekibi DAÜ İletişim öğrencileri ve mezunlarından oluşuyor. Görüntü Yönetmeni İsmet Egemen Aydın, Sanat Yönetmeni Emine Bayır Yücel. Başrol oyuncuları ise Hatice Çapkıner ve Edayla Eriş. Çevre sorunlarını bir çocuğun hayalleri üzerinden anlatan “Evimiz” filmi dünyada yaşanan insan kaynaklı bir çok soruna değinerek farkındalık yaratmak adına Dünya Çevre Günü’nde toplumun tüm bireylerine sesleniyor.

“Yeni filmler yolda”

Filmin yönetmeni ve yapımcısı Mert Yusuf Özlük yaptığı açıklamada 2010 yılından beri öğrencilerle birlikte film üretimi yaptıklarına değinerek bu üretimlerin amacının öğrencileri sektöre hazırlamak, yarışma ve festivaller için teşvik etmek olduğuna dikkat çekti. Özlük ayrıca Sinema Televizyon Bölümü öğrencilerinin okuldaki teorik eğitimlerinin dışında saha deneyimlerinin de olması gerektiğini vurgulayarak, tüm kısa film ve belgesel çalışmalarının bu amaca yönelik olduğunu belirtti. Sinema Televizyon Bölümü’ne yeni kayıt olan, hali hazırda kayıtlı öğrenciler ve sinemaya merakı olan herkesi film üretimi ekibine davet eden Özlük, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yeni festival filmlerinin de müjdesini verdi.

“Her şey orjinal bir fikirle başlar”

Evimiz filminin senaryosunu yazan ve özgün müziklerini yapan Engin Aluç ise yaptığı açıklamada her şeyin orjinal bir fikirle başladığını ve bu fikrin uygulama aşamasının bir ekip işi olduğunu vurguladı. Aluç, çevre ile ilgili kısa filmlerin kamu spotlarından daha etkili olduğuna değinerek, ne kadar çok fikir üretilirse o kadar çok farkındalığın artacağına dikkat çekti. Aluç, öğrencilerin orjinal fikir üretebilmeleri için bol bol kitap okumaları, sanat akımlarını iyi kavramaları ve dünya sinemasını takip etmeleri ve iyi birer gözlemci olmaları gerektiğini söyledi.