DAÜ-SEN, haklarında dava açılan öğrencilere destek verdi

DAÜ-SEN geçen yıl panelde pankart açtıkları ve evlerinde yasaklı kitap bulundurdukları gerekçesiyle haklarında dava açılan DAÜ öğrencilerine, duruşmanın yapıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi önüne giderek destek ver

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), geçen yıl panelde pankart açtıkları ve evlerinde yasaklı kitap bulundurdukları gerekçesiyle haklarında dava açılan DAÜ öğrencilerine, duruşmanın yapıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi önüne giderek destek verdi.

DAÜ-SEN Başkanı Tarık Timur ve bazı sendika yetkilileri duruşmanın ardından öğrencilerin avukatıyla görüştü.

Sendikacılar “Öğrencime dokunma” yazılı pankartlar tuttular.

TİMUR: “DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN BURADAYIZ”

DAÜ-SEN Başkanı Tarık Timur Gazimağusa Kaza Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, DAÜ’lü öğrencilere yasaklı kitap bulundurdukları gerekçesiyle davalar açıldığını savunarak, ülkede hak ve özgürlüklerin kullanılmasında karanlık yönlere gidildiğini, düşünce ve ifade özgürlüğüne destek için mahkemede bulunduklarını söyledi.

Timur, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı polisin orantısız güç kullanabildiğini, tutuklamalar yapıldığını ve davalar okunduğunu savunarak, gösteri, düşünce, ifade özgürlüğü, fikir edinme ve fikrini söyleme özgürlüğünün temel hak ve özgürlükler arasında yer aldığını belirtti.

“KİTABI SUÇ OLMAKTAN ÇIKARIN, KİTABA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VERİN”

Gösteri, protesto ve kitap okumanın kanunsuz addedildiğini, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını kaydeden Timur, hükümete; “Kitabı suç olmaktan çıkarın, kitaba özgürlüğünü verin” çağrısı yaptı.

Timur, söz konusu davaların ülke için hak ve özgürlükler noktasında kara bir leke olduğunu öne sürdü.

Bu arada, yargılanan öğrencilerin davalarının 14 Mayıs’a ertelendiği öğrenildi.