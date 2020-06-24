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DAÜ-Sen'de başkan yeniden Ulaş Gökçe

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DAÜ-Sen'de başkan yeniden Ulaş Gökçe

Doğu Akdeniz Üniversites Akademik Personel Sendikası’nın (DAÜ-SEN) 37. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Ulaş Gökçe seçildi.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamaya göre, genel kurulda sendikayı bir yıl boyunca temsil edecek yetkili kurulların seçimi yapıldı.

Sendikanın yetkili kurullarındaki görev dağılımı şu şekilde:

“Ulaş Gökçe-Başkan, Hamit Caner-Genel Sekreter, Sami Fethi-Mali İşler Sekreteri, Ali Katırcıoğlu-Özlük Hakları Sekreteri, Burak Ali Çiçek-Örgütlenme Sekreteri, Ercan Hoşkara-Dış İlişkiler Sekreteri,  Esen Uygaroğlu-Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri, Aslı Gönenç-Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Sıdkı Ağazade-Yönetim Kurulu üyesi, Berfu Çerçi Öngün-Yönetim Kurulu üyesi, Bengi Sonyel-Yönetim Kurulu üyesi, Murat Özdenefe-Yönetim Kurulu üyesi, Fatih Bayraktar-Yönetim Kurulu üyesi, Fatoş Erozan-Yönetim Kurulu üyesi, Gülen Uygarer-Yönetim Kurulu üyesi, Berkiye Kırmızıgil-Yönetim Kurulu üyesi, Cemaliye Soğancı-Yönetim Kurulu üyesi, Hasan Oylum-Yönetim Kurulu üyesi, Hatice Hasipoğlu-Yönetim Kurulu üyesi, Omar Mustafa-Yönetim Kurulu üyesi, Kağan Günçe-Yönetim Kurulu üyesi”

Denetleme Kurulu, Nazan Doğruer-Başkan, Banu Lama-Raportör, Fezile Toker, Umut Türker ve Sertan Kağan; Disiplin Kurulu Hanife Aliefendioğlu-Başkan, Suzan Özdilek-Raportör, Cafer Kızılörs
Erkan Malkoç, Fikri Altıntaş’tan oluştu.

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