DAÜ, “Robotex International” Yarışması’ndan birincilikle döndü

Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük bilim adamlarınca temeli atılmış olan ve 160 ülkede 430 binden fazla üyesi bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü’nün (IEEE) Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Kolu altında faaliyet gösteren Robotik ve Otomasyon Topluluğu’nun oluşturduğu Robot Takımı, Estonya’nın başkenti Tallinn’de 28 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Robotex International” Yarışması’ndan birinci olarak döndü.

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel danışmanlığında yarışmaya hazırlanan DAÜ Elektrik ve Elektronik, Mekatronik ve Endüstri Mühendisliği öğrencileri Farhang Naderi, Zeynep Soylu, Mossab Hamdi ve Harun Tuna “DAÜ Kargaları” adı altında katıldıkları yarışmada tamamen DAÜ’de geliştirdikleri robot ve insansız hava aracı ile sırasıyla Zihin Kontrollü (“Mind Control”) Robot ve otonom hareket eden Drone Yarışı ("Drone Race") kategorilerinde DAÜ’yü temsil ettiler.

2019 yılında 11 farklı ülkede düzenlenen bölgesel yarışmalarda başarı gösteren 3000 yarışmacının katıldığı küresel ölçekdeki “Robotex International 2019” yarışması dünyanın en büyük robot yarışması olarak biliniyor. Prof. Dr. Demirel, DAÜ IEEE DAÜ Öğrenci Topluluğu Robotex Takımı’nın 2018 yılında Zihin Kontrollü Robot Kategorisi’nde birinci geldiğini belirterek bu yıl Tallinn’de düzenlenen “Robotex International 2019” Yarışması’nda 1 dakika 10 saniyelik derece ile geçen yılki derecelerini de geçerek yine birinci olarak döndüklerini ve bunun gurur verici olduğunu ifade etti.

TC Tallinn Elçisi’ne Ziyaret Gerçekleştirildi

Elde edilen başarı dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Tallinn Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu, “DAÜ Kargaları” takımını makamında kabul ederek elde etmiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti. Ziyaret sırasında öğrencilere eşlik eden Prof. Dr. Demirel, DAÜ olarak elde edilen başarıdan oldukça mutlu olduklarını belirtti.