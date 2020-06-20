DAÜ Rektörü Hocanın ekibini belirledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) rektörü olarak seçilen Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın ekibini belirlediği belirtildi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hocanın’ın dün yapılan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayını alarak atamaları gerçekleştirilen ekibi şöyle:

“DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy”.

Rektör Yardımcıları 22 Haziran Pazartesi günü görevlerine başlayacak.