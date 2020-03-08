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DAÜ Rektörlüğüne beşinci aday

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DAÜ Rektörlüğüne beşinci aday

DAÜ'de Prof. Vedat Yorucu da Rektörlüğe aday oldu. Böylece aday sayısı 5’e çıktı. DAÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Vedat Yorucu resmi başvurusunu yaptı.

Vedat Yorucu’nın paylaşımı şöyle:

“DAÜ'nün ekonomik ve mali sorunlarının bilincinde ve çözüm kararlılığında olan bir akademisyen olarak, "DAÜ Rektörlük Eğilim Yoklaması" seçimine ekibimle birlikte aday oldum. Hedeflerim arasında, kendi kendine yetebilen, dengeli bir mali bütçe sağlamak, sürdürülebilir ekonomik yapı oluşturmak, güçlü bir ekonomik kadro ile kaliteden ödün vermeden, prestijli, adından söz ettiren, imrenilen bir DAÜ için, kadromla birlikte sizden destek bekliyorum. Seçimin şimdiden demokratik olgunluk içinde geçmesini temenni eder, diğer aday olan meslektaşlarıma da başarılar diliyorum.”

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