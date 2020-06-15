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DAÜ rektör adayı belirlendi

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DAÜ rektör adayı belirlendi

DAÜ Rektör Adayı Eğilim Yoklaması İkinci Turu tamamlandı. İkinci tura kalan Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Prof. Dr. Ahmet Sözen arasındaki seçim sonucunda DAÜ rektör adayı oldu.

Bugün yapılan oylamada katılımcıların % 67 oranında oy alan Aykut Hocanın DAÜ rektör adayı oldu.

Yapılan eğilim yoklamasına % 91 katılım olurken, oy kullanan 1227 kişinin 1210’un geçerli olduğu belirtildi.

Geçerli 1210 oyun 721’ini Prof. Dr. Aykut Hocanın alırken, Prof. Dr. Ahmet Sözen ise 489 oy aldı.

Yapılan eğilim yoklaması sonucunda kazanan Aykut Hocanın yarın saat 14.00’te toplanacak Senato’da oylamaya sunulacak. Senato oylamanın ardından rektör adayını Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerecek.

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