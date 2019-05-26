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DAÜ Per-Sen: Müdürlük münhallerinin zamanlaması yanlış

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DAÜ PER-SEN, Rektörlüğün önerisi ile  VYK'nın 7 Şubat tarihinde aldığı müdür kadrolarına münhal kararının;  yaklaşık 3 ay sonra, 4’lü koalisyon hükümetinin bozulduğu tarihten hemen sonra yangından mal kaçırırcasına işleme alındığını savundu

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DAÜ Per-Sen: Müdürlük münhallerinin zamanlaması yanlış
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN) , müdürlük münhalleri için 24 Mayıs Cuma günü adaylara sınav çağrısı yapıldığını belirterek, “münhalin zamanlamasının, iç huzuru bozacak şekilde tartışma ortamı yaratmasına sebep olanları” kınadı.

DAÜ PER-SEN, konuyu bu noktaya getiren tüm sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacağını  duyurdu. 

DAÜ PER-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Rektörlüğün önerisi ile  VYK'nın 7 Şubat tarihinde aldığı müdür kadrolarına münhal kararının;  yaklaşık 3 ay sonra, 4’lü koalisyon hükümetinin bozulduğu tarihten hemen sonra yangından mal kaçırırcasına işleme alındığını savundu.

Açıklamada, sınavın üç aşamada olacağının belirtildiği ancak hangi sınava ne kadar ağırllık verileceğinin açıklanmadığı kaydedilerek, eleştirildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sınav ağırlıkları sınav sonrası birileri tarafından desteklenen kişilere göre mi ayarlanacak?

Bu filmi daha önce de gördük. Gerek görevlendirmelerde gerekse vekâletler dağıtılırken. Ancak bu sefer yangın o kadar büyük görünüyor ki, yangından öncelikli kurtarılacaklar için çok acil düğmesine hemen basılmıştır. Müdürlük münhaline başvuru kriterlerini sağlamayan  kişilerin bile başvuruları geçerli sayılarak,  gerçek hak sahipleri  töhmet altında bırakılmıştır.

VYK ve Rektörlük, sürekli olarak dile getirdiği  'şeffaf' ve 'demokratik' yönetim ilkelerine ters uygulamalar  yapmakta veya birileri tarafından bu yola yönlendirilmektedir.

Yıllarca görevlerini hakkı ile yapan saygıdeğer müdür arkadaşlarımızın emeklerini birkaç kişi için hiçe sayanlar, onların emeklerini itibarsızlaştırmıştır.”

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