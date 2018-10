DAÜ öğretim üyesi bir ilki gerçekleştirdi

DAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil IEEE’nin Editörler Toplantısı’na katılan ilk Türk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü (IEEE) bünyesinde bulunan “IEEE Transactions on Industrial Electronics” ve “IEEE Transactions on Industrial Informatics” dergilerinin Editörler Toplantısı’na katıldı. 21-23 Ekim 2018 tarihlerinde Washington’da gerçekleştirilensözkonusu toplantıya, heriki derginin de editörlüğünü yürüten tek Türk olan Prof.Dr. Hasan Kömürcügil katılarak DAÜ’yü temsil etti. Özellikle, “IEEE Transactions on Industrial Electronics” dergisi endüstriyel elektronik alanında yayınlanan dergiler ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) içinde etki faktörü (Impact factor) bakımından birinci sırada bulunuyor.

Ayrıca, söz konusu tarihlerde, 44’üncü Endüstriyel Elektronik Konferansı (IECON2018) da yapıldı. Dünya’nın çeşitli ülkelerinden 1500’ü aşkın bilim adamı konferansta bildiri sunarak bilgi alış verişinde bulundu. Prof. Dr. Hasan Kömürcügil de “Dağıtılmış Enerji Üretim Sistemleri İçin Çok Seviyeli Evirgeçin Denetimi” ve “Şebeke Etkileşimli quasi-Z-Kaynaklı Evirgeçin Kayan Kipli Denetimi” başlıklı bildirileri sunmasının yanı sıra bir de oturum başkanlığı yapmıştır. Heriki bildiri de DAÜ’de sözkonusu alanda yürütülmekte olan doktora çalışmalarından elde edilen sonuçlar ile yazılmış ve sunulmuştur.