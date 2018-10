DAÜ Mühendislik Fakültesi dünyaca ünlü bilim adamını ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, alanında dünyanın sayılı bilim adamları arasında gösterilen ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından “Fellow” unvanına layık görülen Prof. Mohammad S. Obaidat’ı ağırladı. Birçok SCI/SCI-E dergisinin editörlüğünü yapan Prof. Obaidat, 15 Ekim 2018 Pazartesi günü, saat 11:30’da, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Amfisi’nde DAÜ’lü öğrencilere “Trends in Key Enabling Technologies of Smart Homes and Cities – Akıllı Evler ve Şehirlerde Anahtar Etkinleştiren Teknoloji Trendleri” başlıklı bir seminer verdi. Söz konusu seminere, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Aybay, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yıltan Bitirim, akademisyenler ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri katıldı.

“İnsan Hayatı Kolaylaşıyor”

Sunumuna DAÜ’ye davetlerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Prof. Obaidat, DAÜ’nün uluslararası alanda adını duyurmuş bir üniversite haline gelmesinden dolayı tebriklerini iletti. Kısaca özgeçmişinden bahseden Prof. Obaidat, editörlüğünü yaptığı akademik yayınlar ve hazırlamış olduğu ders kitapları hakkında bilgi verdi. Akıllı ev ve akıllı şehir kavramlarını özetleyen Prof. Obaidat, dünyada ekonomik gelişim ve şehirleşmenin artmasıyla akıllı ev ve şehirlerin insan hayatını kolaylaştıracağını ve ekonomik olarak verimliliği arttıracağını belirterek, dünyada devreye giren çeşitli akıllı ev ve şehir uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi.

“Evinizde Ürettiğiniz Elektriği Devlete Satıyorsunuz”

Tayvan’ın Taoyuan şehri ile ilgili bilgi veren Prof. Obaidat, bu şehirde tüm halka ücretsiz internet hizmetinin sağlandığını ifade ederek, 932 farklı bölgeye wi-fi kurulumlarının yapıldığını ve tüm şehirde internetin kullanılabildiğini vurguladı. İspanya’nın Barselona kenti ve Kazakistan’ın Astana kentindeki farklı uygulamalara da değinen Prof. Obaidat, diğer yandan akıllı ev ve şehir kadar e-devlet kavramının da önem taşıdığını belirtti. Prof. Obaidat, bu sayede insanların kamu kuruluşları ve belediyelerdeki işlerini elektronik olarak halledebilme imkanı bulduğunu vurguladı. Akıllı şebeke sistemlerinin avantajlarına değinen Prof. Obaidat, bu şebekelerin alış ve veriş olarak çift yönlü olduğunu, kişilerin evlerine kurdukları yenilenebilir enerji sistemlerinden ürettiği elektriği şebekeye satarak devletten para kazanabildiklerine dikkat çekti. Prof. Obaidat, diğer yandan bu tür uygulamaların gerek enerji verimliliği ve bu sayede de karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını sağladığını belirterek, halen dünya nüfusunun %50’sinin şehirlerde yaşamasından dolayı bu sistemlerin getirilerinin çevre koruma açısından da önemli olduğunun altını çizdi.

Akıllı evler ve güvenlik sistemlerine de değinen Prof. Obaidat, bu konuda gerçekleştirdikleri bilimsel araştırmaları ve uygulamaları örneklerle öğrencilere ve katılımcılara anlattı. Prof. Obaidat, orman yangınları veya depremler gibi doğal afetlerin erkenden anlaşılabilmesi yönünde yapılan güncel çalışmaları da paylaştı. Oldukça yoğun katılımlı geçen seminerin ardından, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Aybay tarafından Prof. Obaidat’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.