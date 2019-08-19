DAÜ Mimarlık Fakültesi yeni eğitim yılına hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı’nda yeni öğrencilerini bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tek NAAB (TheNationalArchitecturalAccrediting Board - Amerikan Ulusal Akreditasyon Kurumu) SE (SubstantialEquivalency) Denkliği’ne sahip olan DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Bölümlerinde eğitim veriyor.

1991 yılında Mühendislik Fakültesi altında Mimarlık Bölümü olarak eğitim vermeye başlayan Mimarlık Fakültesi, 1997’de Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ile fakülteye dönüştürüldü. DAÜ Mimarlık Fakültesi, bugün Mimarlık (İngilizce) ve İç Mimarlık (Türkçe- İngilizce) lisans programlarına ilaveten; İç Mimarlık (Tezli- Tezsiz), Kentsel Tasarım (Tezli- Tezsiz), Mimarlık (Tezli- Tezsiz) ve Tezli Kültürel Miras Çalışmaları (ODTÜ ve Politecnicodi Milano İş Birliği Programı) alanlarında yüksek lisans ve Mimarlık alanında doktora eğitimleri de veriyor.

ZENGIN PROGRAMLARIYLA ÖĞRENCILERINI BEKLIYOR

Mimarlığın pek çok farklı alanlarındaki kaliteli eğitimi ile ön plana çıkan DAÜ Mimarlık Fakültesi, uluslararası akreditasyonları ve üyelikleri ile KKTC’nin ve Türkiye’nin önde gelen mimarlık fakültesi olma özelliğini de taşıyor. Mimarlık Bölümü, MiAK (Türkiye Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu) ve NAAB SE Denkliği, İç Mimarlık Bölümü AQAS (AgencyforQualityAssurancethroughAccreditation of Study Programs) akreditasyonlarına sahip. Ayrıca DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin EAAE (EuropeanAssociationforArchitecturalEducation) ile ENHR (European Network forHousingResearch) ve DAÜ İç Mimarlık Bölümü IFI (International Federation of InteriorArchitects/Designers) üyelikleri de bulunuyor. DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimar ve İç Mimar olmanın teknik, etik, estetik, sosyal ve kültürel sorumluluklarını bilen, yaratıcı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek için uluslararası nitelikler, evrensel ilkeler ve hedefleri göz önünde bulundururken, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunuyor.