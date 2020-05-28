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DAÜ'lü öğrencinin gururlandıran başarısı

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DAÜ'lü öğrencinin gururlandıran başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Imane Sribi’nin tasarladığı poster çalışması “Poster Heroes’2020” yarışmasında ödüle layık görüldü.

İtalya’da 8’incisi düzenlenen Uluslararası “Posterheroes 2020” yarışmasınn bu yılki konusu Humans at Work (İnsanlar İş Başında / İnsana Yaraşır İş) olarak belirlenmiş ve yarışmaya 117 farklı ülkeden 3500 poster çalışması katılmıştır. DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu tarafından yürütülen Atölye Çalışması-II dersi kapsamında DAÜ Yüksek Lisans öğrencisi Imane Sribi tasarladığı poster ile yarışmaya katılarak ödüle layık görüldü.

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