DAÜ'lü öğrenciler eğlendirerek öğretmek için çalıştılar

DAÜ, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden “eğlendirerek öğretmek” için anlamlı proje

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında toplanan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha ekledi. DAÜ, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya’nın danışmanlığınında faaliyet gösteren Genesis IMC Ajansı’nın gönüllü öğrencileri ve Doç. Dr. Kemal Kaya tarafından verilen Bitirme Projesi dersinin öğrencileri tarafından oldukça yaratıcı ve yararlı bir proje gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da bulunan 9 Eylül İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen söz konusu proje ile eğitimin eğlenceli hale getirilmesi amaçlandı. Erhan Şenoğlu Yapı sponsorluğunda sağlanan boyalar ile, duyarlı iletişimciler tarafından, okulun bahçesine eğitici oyunlar çizildi. En iyi eğitim yollarından birinin eğlendirerek öğretmek olduğunu düşünen DAÜ öğrencileri, okul bahçesine, öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri için sek sek, duvar kalesi ve twister gibi oyunlar, duvarlara da eğitimin akılda kalıcılığını artırmak için rakamlar çizdi.

Ayrıca, DAÜ’lü öğrenciler tarafından eğitimin yanında spora da önem veren 9 Eylül İlkokul’u öğrencilerinin spor müsabakalarında daha da başarılı olabilmeleri adına Petek Pastahanesi sponsorluğu ile satın alınan 5 futbol, 5 basketbol ve 5 hentbol topu da okula bağışlandı.

Etkinlik sonunda, gerçekleştirilen proje ile okullarına destek olunan 9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği, DAÜ’lü iletişimcilere teşekkürlerini dile getirerek, yapılan sosyal sorumluluk projelerinin okullarının yapılarını daha da iyileştirdiğini belirtti.