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DAÜ'lü akademisyenden Bakan Çavuşoğlu'na sert tepki

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DAÜ'lü akademisyenden Bakan Çavuşoğlu'na sert tepki

Ülkemizin değerli üniveristelerinden olan ve Vakıf yönetim kuruluyla yönetilen DAÜ’de gelinen son durumun ekonomik olarak oldukça zora gittiği yönünde bilgiler gelirken, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun DAÜ çalışanları için ve özellikle üniversitede eğitim veren akademisyenler için söylediği sözlere akademisyenlerden tepki yağıyor.

Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamalara tepki gösteren bir DAÜ akademisyeni sosyal paylaşım hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sn.Milli Eğitim Bakanı’nın birkaç gündür yaptığı açıklamaları hayretle izliyoruz. Evet hepimiz yaşanan ekonomik krizin ve bizi bekleyen zorlukların bilincindeyiz. Ancak bu küçük düşürücü ve aşağılayıcı ifadeleri kabul edilemez.

1. Gerçekten DAÜ’deki hocaların nasıl bir performans göstererek emek verdiklerinin farkında mi? Pandemi öncesinde de hepimiz kendi cebimizden ödeyerek kongrelere, konferanslara ve eğitimlere gittiğimizden haberi var mi? Karpuz yata yata büyür mantığı ile bu günlere gelmedik. Gece gündüz haftasonu demeden çalıştığımızdan haberi var mi? Hastane odasında bile sınav kağıdı okuduğumun ve ders hazırladığımdan haberi var mi acaba?

2. Pandemi sürecinde ise normalde gösterdiğimiz performansın çok üstünde bir performans göstererek, yine gece gündüz ve haftasonu evde yan gelip yatmadan, cebimizden internet vs ödeyerek çalıştığımızın farkında mi?

3. Devlet memuru niteliğinde diyorsunuz da, bu ifadelerle devlet memurunu da aşağıladığınızın farkında mısınız?

4. Eğer ki performans önemliyse, bence bunu Bakanlardan, Milletvekili ve tüm kademelerden bir performans değerlendirmesi ile işe başlanmasını öneririm. Özellikle anasının karnından Bakan ve Milletvekili gibi doğmuş kişilerin bunca yıl aldıkları maaşlar karşısında,(avantalar, peşkeşler vb aldıkları paralar ayrı tabii) bu maaşa karşılık bir performans gösterdiler mi acaba? Yıllardır ne gibi icraatları ve emekleri olmuş merak ediyoruz?

Emek en yüce değerdir Sn Bakan!

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