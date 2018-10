DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi dünyanın en iyileri arasında

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Times Higher Education (THE) tarafından “İşletme ve Ekonomi” alanında dünyanın en iyi 250 programı arasında gösterildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Dünya Üniversiteler Sıralamaları konusunda en güvenilir kurumlar arasında yer alan Times Higher Education (THE) tarafından “İşletme ve Ekonomi” alanında dünyanın en iyi 250 programı arasında gösterildi. İşletme ve Ekonomi alanında dünya çapında en iyi üniversite, bir önceki yılın birincisi ABD’den Stanford Üniversitesi’ni geride bırakan Massachusetts Institute of Technology (MIT) olurken, Türk üniversiteleri arasında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) DAÜ birinci sırayı elde etti. Türkiye’de dünyada ilk 500 içinde olan üniversiteler ise sırasıyla Bilkent, Boğaziçi ve ODTÜ oldu. DAÜ’nün uluslararası sıralamalara alınması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tepkisini çekmiş ve bu durumun GKRY tarafından hem yayıncı kuruluş, hem de İngiltere nezdinde protesto edileceği açıklanmıştı. Bu yıl yapılan alan sıralamalarında, KKTC’nin devlet üniversitesi olan DAÜ, GKRY’nin devlet üniversitesi olan University of Cyprus’un üzerinde yer aldı.

“Sonuçları Büyük Bir Gururla Öğrendik”

THE tarafından yapılan değerlendirmede, “İşletme ve Ekonomi” alanında yayınlara alınan atıflar, sektör gelirleri, uluslararasılaşma, araştırma ve eğitim dikkate alınıyor. Atıflar ve araştırmaların değerlendirilmesi için Elsevier şirketinin Scopus veritabanı kullanılıyor. DAÜ’nün özellikle yayınlarına aldığı atıflar ve uluslararasılaşma konusunda ilerlemiş olduğuna dikkat çeken DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, sonuçları büyük bir gururla öğrendiklerini açıkladı. Üniversitelerin günümüzde sadece meslek kazandıran kurumlar olmanın ötesinde, dünya çapında rekabet ederek henüz günümüzde var olmayan meslekler için sürekli kendini yenileyebilen kişiler yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Osam, bunun ancak sürekli araştırma ve geliştirmeye öncelik veren, öğretim elemanları ve öğrencileri özgür düşünen ve yenilikten korkmayan bir kurum kültürü ile mümkün olduğunu belirtti. Bu sonucun tüm KKTC için büyük bir başarı olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Osam, özveri ile çalışan DAÜ ailesine ve uluslararası siyasi tanınmamışlık ve izolasyonlara rağmen, Kıbrıs'ta dünya çapında bir üniversite kurmayı ve bu günlere getirmeyi başaran KKTC halkına teşekkür etti.