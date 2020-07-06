DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Ada’da Birinci, Türkiye’de ikinci sırada

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2020’de Alan Sıralamaları listesinde farklı alanları ile yer almaya ve dünyaya adını duyurmaya devam ediyor.

DAÜ, İktisat Bilimleri alanında Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta listeye girme başarısını gösteren tek üniversite oldu. Ayrıca DAÜ listede 401 – 500 bandında yer alarak Türkiye üniversiteleri arasında ikinci sırada yer aldı. İktisat Bilimleri sıralamasında listede 201-300 bandında yer alan Koç Üniversitesi ise Türkiye üniversiteleri arasında birinci sırada yer alıyor.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur elde edilen başarı ile ilgili duygularını “İktisat alanındaki sıralamalardaki bu başarılarla Fakültemizi ve Üniversitemizi onurlandıran başta Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar olmak üzere tüm Ekonomi Bölümü öğretim üyelerine teşekkür ederim.” sözleri ile ifade etti.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar ise, DAÜ Ekonomi Bölümü, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile birlikte Türkiye üniversiteleri arasından sıralamaya giren iki bölümden biri olarak, DAÜ’yü dünya üniversiteleri arasına kattığını ifade etti. ayrıca Prof. Dr. Balcılar, DAÜ’nün dünya üniversiteleri arasında ön sıralarda yer almasından dolayı herkesin gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.