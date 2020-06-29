DAÜ İngiliz Dili Eğitimi şimdi de doktora programı ile Lefkoşa’da

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nın yanı sıra şimdi de Doktora Programı ile Lefkoşa’da eğitim vermeye hazırlanıyor.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nden alınan bilgiye göre, halihazırda DAÜ’de verilmekte olan İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı’nın Lefkoşa’da da açılmasının, Lefkoşa ve civarında yaşayan, iş saatleri veya ulaşım sorunu sebebiyle Gazimağusa’ya gelmekte zorluk yaşayabilecek adaylara kolaylık sağlamayı amaçladığı bildirildi. Çalışan kişilere kolaylık olması açısından, Lefkoşa’da açılan söz konusu doktora programı adaylara İngilizce öğretiminde teori ve pratikte ileri düzeyde bilgi vermek için tasarlanmıştır.

Başvuru Şartları Aynı:

Lefkoşa’da açılacak olan İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı’na başvurular da, DAÜ’de devam etmekte olan program ile aynı şartların sağlanması gerekmektedir. İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı’na kabul için adayların ilgili alanda yüksek lisans derecesi sahibi olması ve üniversitenin Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün kabul şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Kayıtlar https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ adresinden 16 Eylül 2020 tahinine kadar online yapılabilir. Dersler ise 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak.

Dünyaca Ünlü AQAS Akreditasyonuna Sahip:

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs–Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) akreditasyonuna sahip. Geçerliliği 2025 yılına kadar sürecek akreditasyonun yanı sıra gerek akademisyen gerekse de 30’dan fazla ülkeden öğrencileri bulunan DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, zenginliğini kültür çeşitliliğinden alıyor.

İngilizce Dili Eğitimi Doktora programı İngilizce dil öğretimi üzerine kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçlıyor. Bölüm tarafından sunulan Doktora (Ph.D.) programı 8 ayrı ders, seminer, doktora yeterlilik sınavı, tez önerisi savunması, tez çalışması ve tez sunumundan oluşuyor. Lefkoşa’da hizmet veren DAÜ İngiliz Dili Eğitimi Doktora programına ilişkin daha detaylı bilgiye ise DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün +90 392 630 14 67 numaralı telefonundan ulaşılabilir.