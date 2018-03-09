DAÜ ile YÖDAK arasında denetim gerginliği

Yüksek Öğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), kurulun denetleme görevini yerine getirmesinin engellenmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

YÖDAK, “Cumhuriyet Meclisi’nin seçtiği, Cumhurbaşkanı’nın uygun görerek atadığı bir YÖDAK üyesinin resmi denetim sırasında bir üniversiteye, üstelik devlet üniversitesi statüsündeki bir üniversiteye alınmamasının son derece düşündürücü olduğunu” da vurguladı.

YÖDAK’tan yapılan açıklamada, Kurul Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nun DAÜ’deki denetime alınmamasının ardından DAÜ’den yapılan açıklama yanıtlandı.

YÖDAK’ın denetleme görevini yerine getirmesinin engellenmesinin kabul edilebilir olmadığı ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan ve yükseköğretim kurumlarını denetlemekle görevli bir kurulun üyesi hakkında DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamanın doğruları yansıtmadığı kaydedildi.

YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nun 65/2005 sayılı Yükseköğretim Yasası kuralları tahtında aday olduğu, gerekli yasal incelemelerden de geçerek Cumhuriyet Meclisi tarafından seçildiği ve Cumhurbaşkanı tarafından atandığı kaydedilen YÖDAK açıklamasında, Harutoğlu’nun bu yasada belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olduğu belirtildi.

YÖDAK açıklamasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nce yürütüldüğü belirtilen (Cürüm 184/2016) dosyada Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nun tanık olarak ifadesine başvurulduğunun öğrenildiği; Harutoğlu’nun DAÜ’ye yapılan bir önceki denetim ziyaretine yıllık izinde olduğundan katılamadığı anlatıldı.

Açıklamada, şu ifadeler de yer aldı:

“YÖDAK Başkan ve üyeleri, tüm imkansızlıklara rağmen görevlerini akademik etik anlayışı içerisinde tarafsız bir şekilde yerine getirmektedir. Keza DAÜ açıklamasında adı geçen YÖDAK Üyesi Sayın Prof. Dr. Hülya Harutoğlu için de bu olgu aynıdır. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin seçtiği, Sayın Cumhurbaşkanı’nın uygun görerek atadığı bir YÖDAK üyesinin resmi denetim sırasında bir üniversitemize üstelik devlet üniversitesi statüsündeki bir üniversiteye alınmaması son derece düşündürücüdür.

YÖDAK’ın denetleme görevini yerine getirmesinin engellenmesi kabul edilebilir olmadığı ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanan ve yükseköğretim kurumlarını denetlemekle görevli bir kurulun üyesi hakkında ilk kurulan üniversitemiz olan DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılmış olan iddiaların talihsiz bir açıklama olduğunu üzüntü ile bildiririz.”

DAÜ: “YETKİLERİ DIŞINDA DAVRANDI, HAKKINDA SUÇ DUYURUSU VAR”

DAÜ’den yapılan açıklamada, Hülya Harutoğlu’nun DAÜ’de bir süre görev yaptığı, dekanlık görevinde de bulunduğu ve bu sürede yardımcısı ile birlikte kimi konferans ve benzeri çalışmalarda Rektörlüğün verdiği mali yetkilerin dışında davrandıklarının murakıp tarafından tespit edilmesiyle haklarında 25 Mayıs 2016’da Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne şikayetçi olunduğu ve/veya suç duyurusunda bulunulduğu yer almıştı.

DAÜ açıklamasında, “gelinen noktada üniversitenin kaynaklarını şahsi zimmetine geçirmekle suçlanan ve/veya bu yönde aleyhine Polis Müdürlüğü’nce soruşturma yürütülen bir kişinin, üniversiteyi denetlemesi ve herhangi bir izin konusunda kanaatte bulunmasının kabul edilebilir olmadığı, vereceği kararların ve denetimlerin tarafsız olamayacağı” savunulmuştu.