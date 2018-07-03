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DAÜ ile İTÜ'den mühendislik alanında isbirliği

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DAÜ ile İTÜ'den mühendislik alanında isbirliği
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) arasında mühendislik alanına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen törende protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, imzalanan işbirliği protokolü ile mühendislik alanında güzel işler yapacaklarına inandığını vurguladı.

İTÜ- KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya da, “Aynı şehrin tek üniversitesi gibiyiz. Bu ilişkiler Prof. Dr. Osam’ın yönetimi ile güçlendi” dedi.

Protokolde, iki kurum arasında bilimsel, teknolojik ve eğitimsel ilişkilerin geliştirilmesi öngörülüyor.

Protokol kapsamında DAÜ Kampüsü içerisine kurulacak olan Bilişsel Sistemleri (Cognitive Systems) laboratuvarı İTÜ-KKTC ile ortak bir koordinasyona sahip olacak.

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