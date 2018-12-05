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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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DAÜ ile Gazeteciler Birliği işbirliği protokolü imzaladı

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DAÜ ile Gazeteciler Birliği işbirliği protokolü imzaladı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) arasında  iş birliği protokolü imzalandı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bugün DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreniyle iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve KTGB  Başkanı Sami Özuslu imza attı.

İmza töreninde konuşan  DAÜ Rektörü Prof. Dr.Necdet  Osam, DAÜ’nün sosyal sorumluluk ve akademiye verdiği öneme değinerek, KTGB ile güzel işlere imza atacaklarına inandığını kaydetti

Osam, KTGB ile iş birliklerinin güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

KTGB Başkanı Sami Özuslu da, DAÜ gibi köklü, büyük ve güçlü bir eğitim kurumu ile iş birliği içerisinde olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Özuslu, DAÜ ile birçok güzel işlere imza atacaklarına inandığını ve iş birliği protokolünün bir başlangıç olduğunu kaydetti.

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