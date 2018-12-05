DAÜ ile Gazeteciler Birliği işbirliği protokolü imzaladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) arasında iş birliği protokolü imzalandı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bugün DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreniyle iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve KTGB Başkanı Sami Özuslu imza attı.

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr.Necdet Osam, DAÜ’nün sosyal sorumluluk ve akademiye verdiği öneme değinerek, KTGB ile güzel işlere imza atacaklarına inandığını kaydetti

Osam, KTGB ile iş birliklerinin güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

KTGB Başkanı Sami Özuslu da, DAÜ gibi köklü, büyük ve güçlü bir eğitim kurumu ile iş birliği içerisinde olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Özuslu, DAÜ ile birçok güzel işlere imza atacaklarına inandığını ve iş birliği protokolünün bir başlangıç olduğunu kaydetti.