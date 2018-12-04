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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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DAÜ IEEE Robot Takımı “Robotex 2018 Yarışması”nda birinci

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DAÜ IEEE Öğrenci Kolu Robot Takımı, geliştirdikleri “EMU Crow” isimli robotları ile Zihin Kontrollü (“Mind Control”) Robot Yarışması’nda birincilik elde etti

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DAÜ IEEE Robot Takımı “Robotex 2018 Yarışması”nda birinci
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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü’nün Öğrenci Kolu (DAÜ-IEEE), Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen “Robotex International 2018” Yarışması’ndan birinci oldu.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel danışmanlığında yarışmaya hazırlanan Elektrik ve Elektronik, Bilişim Sistemleri ve Mekatronik Mühendisliği öğrencileri Hüseyin Çeçe, Shehabeldin E. M. Housein, Farhang Naderi, Burak Özarslan ve Yazan M.A.L. Abuaisha tarafından oluşturulan DAÜ IEEE Öğrenci Kolu Robot Takımı, geliştirdikleri “EMU Crow” isimli robotları ile Zihin Kontrollü (“Mind Control”) Robot Yarışması’nda birincilik elde etti.

DAÜ IEEE  Öğrenci Kolu son bir yıldır bu yarışma için tasarlayıp geliştirdikleri “EMU Crow” isimli robotlarını yarışmanın standardı olan 2 dakika süre içerisinde tamamlayabilen tek takım oldu.

Prof. Dr. Demirel, konuyla ilgili açıklamasında DAÜ’lü öğrenci ve akademisyenlerden oluşan Robot Takımı’nın gerekli destek ve altyapı sağlandığında uluslararası alanda ne gibi başarılar elde edebileceğini bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Bugüne kadar benzer organizasyonlara ve projelere destek veren DAÜ yönetiminin, bu sonucu büyük bir aşama olarak değerlendirdiğini kaydeden Demirel, DAÜ’nün uluslararası arenada bu gibi organizasyonlar ve projelere gösterdiği katılımın artarak devam edeceğini bildirdi.

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